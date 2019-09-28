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CSO yeni sezonu 30 Eylül'de açıyor

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının (CSO) 2019 - 2020 konser sezonu, Güher Pekinel ve Süher Pekinel ikilisinin 30 Eylül'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki dinletisiyle açılacak.

28.09.2019 15:46CSO yeni sezonu 30 Eylül'de açıyor
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının (CSO) 2019 - 2020 konser sezonu, Güher Pekinel ve Süher Pekinel ikilisinin 30 Eylül'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki dinletisiyle açılacak.
CSO, yeni konser sezonunu pazartesi günü Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde vereceği özel bir konserle açacak. CSO 1'inci Şefi Rengim Gökmen yönetimindeki konserin solistleri Güher ve Süher Pekinel piyano ikizleri olacak.
Pekinel ikilisi, açılış konserinde, Fransız besteci Francis Poulenc'in iki piyano ve orkestra için yazdığı konçertosunu seslendirecek.
Çağdaş Türk müziğinin en güzel örneklerini veren, ikinci kuşak bestecilerden Ferit Tüzün'ün en önemli yapıtları arasında kabul edilen "Türk Kapriçyosu" da konserin açılış eseri olarak programda yer alacak.
Devlet Çoksesli Korosu'nun katılımıyla beraber, Gürcistan asıllı Rus bestecisi Alexander Borodin'in bestelediği "Poloveç Dansları" ise konserin final eseri olacak.

Güher Pekinel, Süher Pekinel, Eylül, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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