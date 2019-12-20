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CSO, "Yeni Yıl Konseri"nde müzik ve dans şöleni sunacak

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), Yeni Yıl Konseri'nde dünyaca ünlü İtalyan tenor grubu ve başarılı balet Tan Sağtürk'ü izleyici ile buluşturacağı görkemli bir konsere ev sahipliği yapacak.

20.12.2019 12:20 | Son Güncelleme: 20.12.2019 12:39 CSO,
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), Yeni Yıl Konseri'nde dünyaca ünlü İtalyan tenor grubu ve başarılı balet Tan Sağtürk'ü izleyici ile buluşturacağı görkemli bir konsere ev sahipliği yapacak.
CSO Müzik Direktörü Şef Rengim Gökmen yönetiminde Ankara Salonu'nda gerçekleştireceği konser ile Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100'üncü yılını ve 2020 yılını özel bir repertuvar ve koreografi ile kutlayacak.
27 Aralık akşamı düzenlenecek konserde, dünyaca ünlü "Dört İtalyan Tenor" (The Four Italian Tenors) Türkiye'de ilk kez Yeni Yıl Konseri'nde Ankara'daki müzikseverlerle bir araya gelecek.
Şef Rengim Gökmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, CSO'nun Yeni Yıl Konserleri'nin gelenekselleştiğini, bu yıl da her yaştan, her meslek grubundan ve tüm müzikseverlere hitap eden bir konser sunmayı hedeflediklerini belirtti.
Gökmen, "Yeni Yıl Konserimiz, Atatürk'ün Ankara'ya Gelişinin 100'üncü yılı dolayısıyla daha da görkemli olacak. Dünyanın en ünlü ses gruplarından 'The Four Italian Tenors' konser verecek. Napolitenler, aryalar ve seçkin eserleri seslendirecekler." dedi.
Konser için Yusuf Yalçın'ın yeni bir eser hazırlandığını anlatan Gökmen, eserin Devlet Opera ve Balesi sanatçılarından Mehmet Balkan'ın koreografisiyle konuk dansçı Tan Sağtürk tarafından sahneleneceğini kaydetti.
15 bin Ankaralı konseri izleyebilecek
CSO Müdürü Altan Kalmukoğlu da "Ata'mızın Ankara'ya gelişinin önemini vurgulayacak, düzenlemeleri, dansları, eserleri sanatseverlerle buluşturacağız. Sanatseverler özel bir konser dinleme fırsatı bulacak." diye konuştu.
Kalmukoğlu, konseri TRT'nin canlı olarak yayımlayacağını vurgulayarak, şunları söyledi:
"15 binlere ulaşan seyirci profilini geçen yıllarda olduğu gibi yakalamayı hedefliyoruz. Şan, tenor repertuvarlarının en seçkin eserleri, aryalardan oluşan bir repertuvar sunacağız. Çalışmalarını Koro Şefi Burak Onur Erdem yönetiminde sürdüren Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Çoksesli Korosu, Yıldız Çankaya'nın sanat yönetmenliğindeki Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Halk Dansları Topluluğu da bu anlamlı ve özel günün programında yerlerini alacak. Türk eserlerimizi de seslendireceğimiz görkemli bir gösteri sunacağız. Tüm Ankaralı sanatseverleri konserimize bekliyoruz."
Konser, İstanbul'da 3 Ocak'ta Zorlu PSM'de de sahnelenecek.

Kültür Sanat

Kaynak: AA

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