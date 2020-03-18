CSS Legal: İngiltere Konsolosluğu başvuru almaya devam ediyor
CSS Legal İngiltere Vizesi Başvuru Koordinatörü Yardımcısı Ceren Hızar, İngiltere Konsolosluğu'nun vize başvuru randevularını rutin sistemle almaya devam ettiğini bildirdi.
18.03.2020 09:56 | Son Güncelleme: 18.03.2020 09:56
CSS Legal İngiltere Vizesi Başvuru Koordinatörü Yardımcısı Ceren Hızar, İngiltere Konsolosluğu'nun vize başvuru randevularını rutin sistemle almaya devam ettiğini bildirdi.
CSS Legal'den yapılan açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle İngiltere ve Türkiye arası tüm uçuşların 1 ay süreyle iptal edildiğinin yetkili kişilerce duyurulduğu hatırlatıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen CSS Legal İngiltere Vizesi Başvuru Koordinatörü Yardımcısı Hızar, söz konusu kararın virüsün bulaşma hızı ve yayılmasının kontrol altına alınmasını hedefleyen geçici bir uygulama olduğunu aktardı.
Hızar, mevcut başvuru sahibi müşterilerinin telaşa kapılmaması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti.
"Bu karar, geçici olmasaydı vize başvuruları da tamamen durdurulur ve işlemler yürütülmezdi. Fakat böyle bir durum söz konusu değildir. İngiltere Konsolosluğu, hala vize başvuru randevularını rutin sistemle almaya devam etmektedir.
Başvuru aşamasında olan kişilerin, dosyalarındaki eksiklikleri ivedilikle tamamlamalarını (banka, resmi kurum evrakları ve benzeri) tavsiye etmekteyiz. Başvurusunu yapmış müşterilerimizin sonuçları ve dosya hazırlığı uzman ekibimiz kontrolünde olan müşterilerimizin başvuru işlemleri rutin seyrinde devam etmektedir. İngiltere vizesi başvuru süreciyle ilgili akla takılan tüm detaylarla ilgili ekibimizle iletişime geçilebilir veya sosyal medya kanallarımızdan bizlere ulaşılabilir."
CSS Legal'den yapılan açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle İngiltere ve Türkiye arası tüm uçuşların 1 ay süreyle iptal edildiğinin yetkili kişilerce duyurulduğu hatırlatıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen CSS Legal İngiltere Vizesi Başvuru Koordinatörü Yardımcısı Hızar, söz konusu kararın virüsün bulaşma hızı ve yayılmasının kontrol altına alınmasını hedefleyen geçici bir uygulama olduğunu aktardı.
Hızar, mevcut başvuru sahibi müşterilerinin telaşa kapılmaması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti.
"Bu karar, geçici olmasaydı vize başvuruları da tamamen durdurulur ve işlemler yürütülmezdi. Fakat böyle bir durum söz konusu değildir. İngiltere Konsolosluğu, hala vize başvuru randevularını rutin sistemle almaya devam etmektedir.
Başvuru aşamasında olan kişilerin, dosyalarındaki eksiklikleri ivedilikle tamamlamalarını (banka, resmi kurum evrakları ve benzeri) tavsiye etmekteyiz. Başvurusunu yapmış müşterilerimizin sonuçları ve dosya hazırlığı uzman ekibimiz kontrolünde olan müşterilerimizin başvuru işlemleri rutin seyrinde devam etmektedir. İngiltere vizesi başvuru süreciyle ilgili akla takılan tüm detaylarla ilgili ekibimizle iletişime geçilebilir veya sosyal medya kanallarımızdan bizlere ulaşılabilir."
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Kaynak: AA
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