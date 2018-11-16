Csu Genel Başkanı Seehofer Görevini Bırakacak

Almanya
'da Hristiyan Sosyal Birlik Partisi Genel Başkanı (CSU) ve İçişleri Bakanı
Horst Seehofer, parti genel başkanlığına aday olmayacağını açıkladı.
Seehofer bugün Münih
'te yaptığı açıklamada, gelecek yıl 19 Ocak'ta yapılacak olağanüstü kongrede başkanlık görevini bırakacağını duyurdu.
2019'un CSU için yenilenme yılı olacağını vurgulayan Seehofer, partinin seçmenler nezdinde tekrar eski güveni kazanması için yenilenmenin gerekli olduğunu ifade etti.
69 yaşındaki Seehofer İçişleri Bakanlığı
görevini bırakıp bırakmayacağı konusunda ise kararını daha sonra açıklayacağını söyledi.
CSU'nun muhtemel lider adaylarından Bavyera
Eyalet Başbakanı Markus Söder, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Seehofer'in kararına saygı duyduklarını ifade etti.
Söder, Seehofer'in zor zamanlarda partiyi büyük özveriyle yönettiğine işaret ederek, bugüne kadar yaptığı hizmetler nedeniyle kendisine teşekkür etti.
Münih,İçişleri Bakanı,Almanya