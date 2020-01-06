CSU lideri Söder, Şahin'in belediye başkanlığı adaylığından çekilmesinden üzüntü duyuyor

Almanya'da Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) Genel Başkanı Markus Söder, CSU'dan Bavyera eyaletinde Wallerstein beldesi belediye başkanı adayı gösterilen Şener Şahin'in Müslüman olduğundan dolayı tepkiler almasının ardından, adaylıktan çekilmesini üzüntüyle karşıladığını söyledi.

Söder, Seeon kentinde yaptığı açıklamada, CSU'ya üye olan, parti için çalışan ve aday yapılan kişinin saygı ve desteği hak ettiğini belirtti.

"Gelişmeden üzüntü duyuyorum." diyen Söder, özgür bir ülkede yaşadıklarını ve CSU ilkelerini benimseyen bir kişinin partisinin iyi bir adayı olabileceğini kaydetti.

Söder, Wallerstein'daki olayın aydınlatılması için CSU Genel Sekreteri Markus Blume'ye talimat verdiğini aktardı.

"Bir Müslüman da bir Hristiyan gibi değerlerimizi paylaşabilir"

Augsburg CSU Bölge Başkanı Volker Ullrich, parti üyelerinin baskıları üzerine Şahin'in adaylıktan çekilmesinden üzüntü duyduğunu belirterek, "Şener Şahin'i şahsen tanımıyorum. Ancak onun hakkında çıkan haberler, iyi bir aday ve CSU için bir kazanç olabileceğini gösteriyor." diye konuştu.

Avrupa Parlamentosu Milletvekili ve CSU Schwaben Bölge Başkanı Markus Ferber, Augsburger Allgemeine Zeitung gazetesine yaptığı açıklamada, Şahin'in topluma en iyi şekilde uyum sağlamış bir kişi olduğunu söyledi.

Müslüman inancına sahip olanların bu ülkeye ait olduğuna dikkati çeken Ferber, "CSU, Katoliklerin ve Protestanların değil, değer odaklı bir partidir. Bir Müslüman da bir Hristiyan gibi değerlerimizi paylaşabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Şahin, partideki tepkiler nedeniyle adaylıktan çekilmek zorunda kalmıştı

Türk kökenli iş adamı Şahin, Wallerstein CSU yönetiminin 15 Mart'ta yapılacak Bavyera yerel seçimlerinde belediye başkanlığı için aday olma teklifini kabul etmiş, parti teşkilatında çıkan tartışmalar ve tepkiler nedeniyle adaylıktan çekilmek zorunda kalmıştı.

Şahin, parti içinde "Hristiyan Sosyal Birlik Partisi'nin temsilcisi bir Müslüman olamaz." şeklinde ifadelerin kullanıldığını belirtmişti.

Kaynak: AA