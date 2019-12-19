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ÇTSO Şeref Üyesi Engin'e ziyaret

Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) yönetim kurulu ve meclis üyeleri, odanın şeref üyesi Bülend Engin'i ziyaret etti.

19.12.2019 10:26 | Son Güncelleme: 19.12.2019 10:33ÇTSO Şeref Üyesi Engin'e ziyaret
Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) yönetim kurulu ve meclis üyeleri, odanın şeref üyesi Bülend Engin'i ziyaret etti.
'daki İÇDAŞ Genel Müdürlük rezidansında gerçekleşen ziyarette, ÇTSO Başkanı Semizoğlu, Genel Sekreter Sema Sandal, yönetim kurulu ve meclis üyeleri, odanın meclis üyelerinin oy birliğiyle "Şeref Üyeliği"ne seçilen Bülend Engin'e şeref plaketi takdim edildi.
İÇDAŞ Genel Müdürü Bülend Engin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Çanakkaleli kardeşlerim, öncelikle hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bu hassasiyetiniz, vefanız ve onurlandırmanız için Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odamız meclisinin her üyesine hasseten teşekkür ederim. Çanakkale her Türk evladının kalbidir. Varlık sebebidir. Çanakkale fedakarlık demek, yurt sevgisi demektir. Ben de varlığım süresince ülkeme ve Çanakkale'ye bu duygularla hizmet verdim. Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odamızın şeref üyesi olmaktan onur duyarım.Tek temennim; ömrümün son nefesine kadar ülkeme ve Çanakkale'ye layık bir nefer olabilmektir." dedi.
Ziyaret sonrasında, Başkan Semizoğlu ve Engin'in ortak başkanlığında ÇTSO yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Çanakkale, İstanbul, Selçuk, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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