Cü'de Aşıklar Atıştı

Cumhuriyet Üniversitesi
(CÜ) Eğitim Fakültesinde düzenlenen "Aşıklar Şöleni Müzik Dinletisi" programında kentteki aşıklar atıştı.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Türkçe Eğitimi Bölümü öğrencileri tarafından topluma hizmet uygulamaları kapsamında 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonunda düzenlenen dinleti, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Program daha sonra Aşık Seçkini ve Aşık Erkani'nin atışmalarıyla sürdü.
Türkçe Öğretmenliği 3. sınıf öğrencisi Ahmedi Duran Alıç, aşıklık geleneğinin tanıtılmasının önemli olduğunu belirterek, bu geleneğe katkı sunmak için bu programı düzenlediklerini söyledi.
Alıç, "Aşık Seçkini ve Aşık Erkani hocamız bugün bizlerle oldu. Onlara destekleri için teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.
Dinletinin sonunda aşıklara teşekkür belgesi verildi.
Programa Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Aksu
, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Taner Çifci, öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
13 Aralık 2018 Perşembe 13:20