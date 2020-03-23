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CÜ'de dezenfekte çalışmaları

CÜ'de dezenfekte çalışmaları Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde yer alan binaların yeni tip koronavirüse karşı dezenfekte edilmesi çalışmaları kapsamında Diş Hekimliği Fakültesi ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde dezenfeksiyon ve rutin...

23.03.2020 13:52 | Son Güncelleme: 23.03.2020 13:54
CÜ'de dezenfekte çalışmaları
SİVAS - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde yer alan binaların yeni tip koronavirüse karşı dezenfekte edilmesi çalışmaları kapsamında Diş Hekimliği Fakültesi ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde dezenfeksiyon ve rutin temizlik işlemleri gerçekleştiriliyor
Üniversiteden yapılan açıklamada,vatandaşların sağlığını korumak, sunulan hizmetlerin daha güvenilir ortamda gerçekleşmesi personelinde sağlığını muhafaza etmek amacıyla sağlık hizmeti sunan binalar dezenfekte edildi. İlgili binalarda yer alan polikliniklerin, hasta tedavisinde kullanılan araç-gereçlerin daha steril olması ve koronavirüs riskini en aza indirilmesi için yapılan dezenfeksiyon işlemleri neticesinde vatandaşlar daha güvenli ve hijyenik bir ortamda tedavi hizmeti almaya devam edecekler.
Sağlık Bakanlığı'nın aldığı tedbirleri bütün ayrıntılarıyla uygulayan, personel ve vatandaşların daha bilinçli hareket etmesi için çalışmalar yürüten Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.
Sağlığın insanın en önemli serveti olduğunu vurgulayan Rektör Yıldız, yeni tip koronavirüse karşı ülke olarak topyekün bir mücadeleye girişildiğini, alınan tedbirlerle kaybın en aza indirilmeye çalışıldığını anlattı.
Rektör Yıldız, "Kanuni Sultan Süleyman'ın şiirinde dediği gibi: Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. İnsanlık zor bir dönemden geçiyor. Ülkeler küresel ölçekteki bu hastalığa karşı vatandaşlarını korumak için çeşitli tedbirler alıyor. Sağlık Bakanlığımız da çeşitli tedbirleri yürürlüğe koydu. Biz de Bakanlığımızın talimatlarını harfi harfine uygulayıp vatandaşlarımızı ve personelimizi korumaya çalışıyoruz." dedi.
Sağlık hizmeti sunan birimlerin dezenfekte edilmesinin halk sağlığı üzerinde önemli bir etkisinin bulunduğuna değinen Rektör Prof. Dr. Yıldız, "Bu kapsamda Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanemizde, Diş Hekimliği Fakültemizde rutin gerçekleştirilen temizlikle birlikte dezenfekte çalışmalarını da bitirdik. Vatandaşlarımız daha steril ve güvenli bir ortamda sağlık hizmeti almaya devam edecek. Gecesini gündüzüne katan sağlık personelimiz mesai kavramı gözetmeden çalışıyorlar. Onların bu fedakarlığını milletimiz asla unutmayacaktır. Sağlık çalışanlarının "Biz sizin için evde kalıyoruz, sen de bizim için evde kal" kampanyalarına destek veriyoruz. Mümkün olduğunca evden çıkmayalım. Şu an en güvenli yer evimiz. Allah gayretimizin karşılığını verecektir diye umut ediyorum. Hep birlikte bunun üstesinden geleceğiz." diye konuştu.
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CÜ’de dezenfekte çalışmaları

Kaynak: İHA

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CÜ'de dezenfekte çalışmaları
Etiketler : Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Yerel

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