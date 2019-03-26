Cü'de "Hem Dem Beste Türküler" Konseri

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Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Türk Halk Müziği Topluluğu tarafından "Hem Dem Beste Türküler" adlı konser düzenlendi.CÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kültür Merkezi Kadı Burhaneddin Salonu'nda düzenlenen konsere, öğretim elemanları, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş ilgi gösterdi.Şefliğini Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlisi Kürşat Taydaş'ın yaptığı Türk Halk Müziği Topluluğu, "Türkülerle Gömün Beni, Leylim Ley, Mihriban, Gönül Yarası, Magusa Limanı, Can Özümden Besmeleyi Çekince, Seher Vakti Evinize, Gülüm Soldu, Zamansız Yağmur, Candan İleri, İğdeli Yar, Sen gel Diyorsun, Tekirdağ'ın Üzümü, Altın Yüzüğüm Kırıldı, Sevgi Yetmiyor, Yazın Yağar Kar Başıma ve Güldaniyem" adlı bir birinden güzel eserleri seslendirdi.Konser dinleyiciler tarafından büyük beğeni topladı.