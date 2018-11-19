Cü'de "Mavi Kod" Tatbikatı

19 Kasım 2018 Pazartesi 11:33



19 Kasım 2018 Pazartesi 11:33

Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesinde mavi kod (hayati risk) tatbikatı yapıldı.CÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, gerçeğini aratmayan tatbikatın senaryosuna göre, Radyoloji Onkolojisi servisinde tedavi gören hastanın aniden durumunun kötüleşmesi üzerine görevli hemşire "mavi kod" çağrısı verdi. Acil serviste görevli mavi kod ekibinin olay yerine gelerek hastaya ilk müdahaleyi yapmasının ardından, hasta acil serviste bulunan, yoğun bakım servisine götürülerek orada yapılan tıbbi müdahalenin ardından hayata geri döndürüldü.Açıklamada görüşlerine yer verilen CÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi Kalite Birimi Sorumlusu Gülsüm Oflaz, tatbikatın başarıyla gerçekleştiğini belirtti. Tatbikata katılan ve görevini başarıyla tamamlayan sağlık personellerine teşekkür eden Oflaz, şunları kaydetti:"Acil servis mavi kod ekiplerimiz 40 saniye gibi çok iyi bir sürede onkoloji birimine gelerek hastaya gerekli müdahaleyi yapıp hastanın acil servise transferini gerçekleştirdi. Burada mavi kod ekiplerinin acil hastalara müdahale sürelerini ve müdahale şekillerini görmek istedik. Mavi kod tatbikatında hastaya müdahale süresi normalde üç dakikada yapılır. Arkadaşlarımız ise bu sürenin çok çok altında 40 saniye gibi bir zamanda hastaya müdahale etti. Bu tatbikatın gerçekleşmesinde bize yardımcı olan herkese çok teşekkür ederim."