CÜ'de "Popüler Klasikler" konseri

Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı tarafından "Popüler Klasikler" isimli konser düzenlendi.

CÜ'den yapılan açıklamaya göre, Kültür Merkezi Kadı Burhaneddin Salonu'nda gerçekleştirilen konsere akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Konserin şefliğini Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Duygu Ulusoy Yılmaz yaparken, Cumhuriyet Pop Orkestrası Türk pop müziğinin klasikler arasında yer alan eserleri seslendirdi.

"Kıyamam", "Sessiz Gemi", "Anlamazdın", "Yalnızlığım", "Düşünme Hiç", "Son Verdim Kalbimin İşine" isimli eserlerin yer verildiği konser izleyenlerden tam not aldı.

Kaynak: AA