Cü'de Resim Sergisi

Cumhuriyet Üniversitesi
(CÜ) Eğitim Fakültesinde 95 öğrencinin katılımıyla 190 eser sergilendi.
CÜ'den yapılan açıklamaya göre, sınıf öğretmenliği bölümü öğrencileri tarafından CÜ Kültür Merkezi'nde "Aynı Yerden Bakıp Farklı Algılamak" adlı resim sergisi açıldı.
Serginin açılışının ardından konuşan Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Araştırma Görevlisi Sevda Karaseyfioğlu Paçalı, "Sergimiz, sınıf öğretmenliği bölümü öğrencilerimizin bir sergisi. 1995 yılında kurulan Eğitim Fakültemizden esinlenerek hazırlanan bu sergi 95 öğrencinin katılımıyla yapıldı. Toplamda iki sergi salonunda 190 çalışma var." ifadelerini kullandı.
Sınıf öğretmenliği öğrencilerinin müzik resitali ile açılan sergide emeği geçen herkese minnettar olduğunu belirten Paçalı, "Bu serginin tüm aşamalarını Eğitim Fakültesi öğrencilerimizle birlikte yaptık. Açtığımız bu sergi öğrencilerimiz için çok önemli. Çünkü şu an için hayatlarında yapacakları ilk ve tek sergi. Emeklerinden ve ilgilerinden dolayı öğrencilerime çok teşekkür ediyorum." açıklamasında bulundu.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: AA