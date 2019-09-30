CÜ'de "Ücretsiz Muayene Günleri" etkinliği

Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Veteriner Fakültesi, hayvan sağlığının korunması, hayvan sevgisinin geliştirilmesi ve "4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü"ne dikkati çekmek amacıyla, "Ücretsiz Muayene Günleri" etkinliği düzenleyecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, hayvan sağlığının teminatı veteriner hekimleri yetiştiren ve bütün eğitim sisteminin temelini hayvan sevgisi üzerine bina ederek hedefleri doğrultusunda eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerine devam eden Veteriner Fakültesi tarafından "Ücretsiz Muayene Günleri" etkinliği gerçekleştirilecek.

Faaliyetlerine başladığı 2015 yılından bu yana hayvanlara koruma, kontrol ve tedavi hizmetlerinin sunulduğu Hayvan Hastanesi bünyesinde, 4 Ekim 2019 tarihine kadar ücretsiz muayene yapılacak.

Kaynak: AA