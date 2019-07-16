ÇÜ'den 700 öğretmen mezun oldu

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Eğitim Fakültesi, eğitim ordusuna 700 öğretmen daha kazandırdı.

ÇÜ'den yapılan açıklamaya göre, 2018-2019 eğitim öğretim yılını tamamlayan bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi, eğitim bilimleri, güzel sanatlar eğitimi, matematik ve fen bilimleri eğitimi, özel eğitim, Türkçe ve sosyal bilimler eğitimi, temel eğitim, yabancı diller eğitimi ve felsefe bölümü öğrencileri Açık Hava Amfi'de düzenlenen törenle mezun oldu.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar, bu eğitim yılında fakülteden 700 öğrencinin öğrenim sürecini tamamlayarak mezun olmaya ve diplomalarını almaya hak kazandığını belirtti.

Fakültenin açıldığı 1982 yılından bugüne çok sayıda mezun vererek eğitim sistemine çok değerli öğretmenler kazandırdığını kaydeden Kibar, "Günümüzde her alanda olduğu gibi eğitim alanında da çok hızlı değişim ve gelişim yaşanmaktadır. Değişen ve gelişen şartlara göre eğitim kurumlarının amaçlarında ve işlevlerindeki farklılaşmalar öğretmenlerin rollerinde de farklılıklara yol açmıştır." ifadesini kullandı.

Dekan Prof. Dr. Ahmet Doğanay da milli eğitim sistemine iyi ve nitelikli, mesleğine yetkin öğretmen adaylarını uğurladıklarını belirtti.

Fakülte birincisi Derya Gülnar'ın öğrenciler adına konuşmasının ardından yaş kütüğüne plakasını çaktı. Diploma ve plaketini alan öğrenciler keplerini havaya fırlattı.

Kaynak: AA