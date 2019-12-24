CÜ Diş Hekimliği Fakültesi'nden engelli öğrencilere tedavi hizmeti

Sivas Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında gerçekleştirilen protokol kapsamında, Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Diş Hekimliği Fakültesi 15 Temmuz Şehitler Kliniği'nde Şehit Halil Kantarcı İşitme Engelliler Okulu öğrencilerine ağız ve diş sağlığı tedavisi hizmeti verildi.

CÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan Hubbezoğlu, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Recai Zan tedavi olan 35 öğrenciyle yakından ilgilendi, Türk işaret dili kursu alan personel tedavi esnasında hazır bulundu.

Hubbezoğlu, yaptığı açıklamada, "İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullardaki öğrencilerimizi fakültemize getirip tedavi hizmetlerini veriyoruz. Bugün Şehit Halil Kantarcı işitme engelli okulu öğrencilerimizi ağırlıyoruz. Doktorlarımız, uzmanlarımız eşliğinde güzel bir ortamda çocuklarımızın tüm tedavilerini burada yapacağız. Hizmet konusunda her nerede ihtiyaç varsa ulaşmak gibi bir hedefimiz var. Çocuklarımıza hizmet vermekten gurur duymaktayız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA