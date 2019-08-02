ÇÜ ile Çin Beijing Union Üniversitesi arasında işbirliği

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) ile Çin Beijing Union Üniversitesi arasında öğrenci ve akademik personel değişimi ile ortak proje yapılmasını öngören mutabakat zaptı imzalandı.

ÇÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Yükseköğretim Kurulu tarafından uluslararasılaşma alanında pilot üniversite seçilen ÇÜ, 2019-2023 Stratejik Planı ve Uluslararasılaşma Strateji Belgesinde yer alan stratejik hedeflerine göre uluslararasılaşma faaliyetlerine devam ediyor.

Stratejiye göre orta vadede işbirliği tesis edilecek stratejik ülkeler arasında yer alan Çin ile bilimsel ve akademik işbirliğini artırmaya yönelik faaliyetler kapsamında ÇÜ Dış İlişkiler Biriminin koordinasyonunda Çin Beijing Union Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Li Xuewei ile beraberindeki heyeti, Prof. Dr. Mustafa Kibar'ı ziyaret etti.

Özellikle turizm, yazılım ve akıllı şehir alanlarında Çin'in önde gelen üniversitesi olan Beijing Union Üniversitesi heyetiyle yapılan görüşmelerde olası işbirliği alanlarına ilişkin istişarelerde bulunuldu.

Görüşmeler sonucunda üniversiteler arasında öğrenci ve akademik personel değişimi ile ortak proje yapılmasını öngören mutabakat zaptı imzalandı. Özellikle İngilizce dilinde sunulan program arasında değişim faaliyetinin planlanmasına ve sonrasında çift diploma verilmesine yönelik olarak lisansüstü düzeyde ortak programlar üzerinde çalışılmasına karar verildi.

- ÇÜ'de Konfüçyus Enstitüsü kurma çalışması

Rektör Prof. Dr. Li Xuewei, ÇÜ'de Konfüçyus Enstitüsü kurulması için Çin'deki partner üniversite olarak destek vereceklerini belirterek, işbirliğinde karşılıklı iyi niyetin somut adımlarla hayata geçirilmesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA