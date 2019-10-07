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CÜ Turizm Fakültesi'nden Sevgi Evleri'ne materyal desteği

Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Turizm Fakültesi Bilinçli Tüketim ve Tüketici Kulübü öğrencileri, Sevgi Evleri'nde kalan çocuklara materyal desteğinde bulundu.

07.10.2019 16:00CÜ Turizm Fakültesi'nden Sevgi Evleri'ne materyal desteği
Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Turizm Fakültesi Bilinçli Tüketim ve Tüketici Kulübü öğrencileri, Sevgi Evleri'nde kalan çocuklara materyal desteğinde bulundu.
CÜ'den yapılan açıklamaya göre, proje hakkında bilgi veren Turizm İşletmeciliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şükran Karaca, örnek bir proje yaptıklarını ve Geri Dönüşüm Atölyesi bünyesinde görev alan öğrenciler tarafından üretilen materyallerin Sevgi Evleri'ndeki çocuklara ulaştırıldığını belirtti.
Karaca, şunları kaydetti:
"Geçtiğimiz yıl faaliyete geçirdiğimiz kulübümüzde amacımız öğrencilerin tüketim bilincini artırmak, aşırı tüketimin önüne geçmek için gönüllü sadelik konularına dikkati çekmek, mevcut ürünleri sürdürülebilirlik kapsamında tekrar kullanmak veya ihtiyacı olan kişilere ulaştırma konusunda üyeleri bilinçlendirmektir. Bu amaç doğrultusunda Geri Dönüşüm Atölyesi'ni kurduk. Atölyede çalışmak isteyen öğrenciler, ellerindeki malzemelerle çocuklar için oyuncak, kıyafet, aksesuar gibi ürünleri yaptılar. Bizler de bu malzemeleri çocuklara ulaştırdık. Emeği geçen tüm öğrencilerimize ve destek veren fakülte yönetimimize teşekkür ediyorum."

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sevgi Evleri, Güncel

Kaynak: AA

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