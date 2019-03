Cü Vakfı Okulları Öğrencileri Matematik Müzesi ile Buluştu

Kaynak: İHA

Matematik Müzesi gezici tırı Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları'nda öğrencilerle buluştu.İlköğretim müfredatından üst düzey matematiğe kadar her seviyeye uygun istasyonlar mevcut olduğu Matematik Müzesi, hayal gücü yardımıyla matematiksel algıyı arttırıcı eğitim vererek ilköğretim 3'üncü sınıf ve üzeri her bireye hitap ediyor. İlkokul grubuna atölye çalışmalarıyla ve matematiksel oyunlarla, yüksek matematik grubu için de uygulamalı laboratuvar destekli eğitim veren Matematik Müzesi gezici tırı tüm Türkiye'yi gezerek öğrencilere matematiği sevdirmeye çalışıyor. Bu kapsamda Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları'nda öğrencilerle buluşan Matematik Müzesi gezici tırı, bünyesinde barındırdığı çeşitli uygulama ve oyunlarla öğrencilere farklı bir matematik algısı yaratıyor. Müze, ikili saymadan Pi sayısına, imkansız üçgenden Leonardo da Vinci'nin köprüsüne, dört renk problemden topolojik düğümlere, alan-yarıçap, çevre-yarıçap, açılar, simetrinin yanı sıra Pisagor teoreminden ünlü matematikçi John Nash'ın oyun teorisi, Mimar Sinan'ın yapılarındaki sırları çocuklarımıza hikAyelerle anlatan Matematik Müzesi matematiği soyut olmaktan çıkarıp elle dokunulur, gözle görülür bir hale getiriyor.Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları Mahir-Sevim Özduman Ortaokulu Müdürü Mehmet Zafer Babacan, matematiğin hayatın bir parçası olduğunu ve öğrencilere de bunu anlatmayı istediklerini söyledi. Babacan,"Matematik Müzesi Türkiye'de tek olan bir müze. Matematiği çocukları sevdirmeyi kendisine şiar edinmiş, Türkiye'nin hemen hemen her tarafını gezerek bunu çocuklara aktarmayı görev edinmiş bir oluşum. Bizde bu oluşumdan faydalanmak için okulumuza davet ettik. 2 gün boyunca tüm sınıflarımız müze aracını gezerek matematiğin hayatın içerisinde olan bir kavram olduğunu anlamaya ve matematiği sevmeye yönelik faaliyetlerde bulundular. Ayrıca ilimizdeki farklı okullarda buraya davet edilerek onlarında bu durumdan faydalanmalarını sağladık. Şehrimize, öğrencilerimize ve diğer okullarımıza bir nebze faydamız olduysa ne mutlu bize" dedi. - SİVAS