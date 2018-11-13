Cü Vakfı Okulları Öğrencileri Yks Hakkında Bilgilendirildi

13 Kasım 2018 Salı 14:13



13 Kasım 2018 Salı 14:13

CÜ Vakfı Okulları öğrencileri YKS hakkında bilgilendirildiSİVAS - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları Mehmet Recai Toydemir Anadolu Lisesi 11'inci ve 12'nci sınıf öğrencileri düzenlenen seminerle Yükseköğretim Kurumları Sınavı hakkında bilgilendirildi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi konferans salonunda düzenlenen seminerde Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları Mehmet Recai Toydemir Anadolu Lisesi Müdürü Abdulkadir Ünsal, rehberlik öğretmenleri Asuman Çetinkaya ve Banu Bulur YKS sınavı hakkında çeşitli bilgiler verdi. Temel Yeterlilik Testi sınavında öğrencilerin yapması gerekenleri ve izlenecek yol haritası anlatan rehberlik öğretmeni Asuman Çetinkaya, "Sınava giren öğrenci sayısı her geçen giderek artıyor. Sınav konuları orta öğretim müfredatına dayanıyor. Sınavda 120 sorumuz ve 135 dakikamız var. 3 farklı puan türünde sınava gireceksiniz. 100 ve 500 olmak üzere bir puan aralığımız var. Çok çalışmanız gereken bir sınav var. Sadece çok çalışmak yetmeyecek. Aynı zamanda düzenli ve disiplinli de çalışmanız gerekecek" dedi. Alan Yeterlilik Testi sınavı hakkında bilgiler veren rehberlik öğretmeni Banu Bulur ise, "Sözel grubu öğrencileri bu sınavda Türk Dili ve Edebiyatı ile Sosyal Bilimler I testi ve Sosyal Bilimler II testini cevaplayacaklar. Sayısal öğrenciler ise Matematik testi ve Fen Bilimleri testini cevaplayacaklar. Eşit ağırlık öğrencileri ise Türk Dili ve Edebiyatı ile Sosyal Bilimler I testi ve Matematik testini cevaplayacaklar. Tüm alanlar aynı optik cevap kağıdında olduğu için öğrencilerimiz bazen ilgili kısımları karıştırabiliyor. Bunlara çok dikkat edilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı. YKS sınavı hakkında genel bilgiler veren Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları Mehmet Recai Toydemir Anadolu Lisesi Müdürü Abdulkadir Ünsal da sınavda sıralamaya girmenin büyük önem taşıdığı ifade ederek, "Mesela Hukuk bölümü 150 bin sıralamayla alıyor. 151 bininci kişi olsanız tercih edemiyorsunuz. Tıp bölümünde 40 bin barajı var. 41 bininci olsanız dahi yine tıp fakültelerini tercih edemiyorsunuz. Bu yüzden yapacağız 1 soru bile sıralamanızı büyük ölçüde etkileyebilir. Bu nedenle düzenli ve çok çalışmanız gerekiyor" şeklinde konuştu. Seminerin sonunda öğretmenler öğrencilerin sorularını yanıtlandı.