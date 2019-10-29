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Cübbeli Ahmet Hoca'dan dikkat çeken 29 Ekim mesajı!

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan Cübbeli Ahmet Hoca, şehitlere rahmet okudu. Cübbeli'nin mesajında Atatürk'ün ismini geçirmemesi dikkat çekti.

29.10.2019 10:40

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

"RAHMETLER TALEP EDERİM"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Cübbeli Ahmet, "Vatanımızın küffârın işgâlinden kurtarılması netîcesinde gerçekleşen Türkiye Cumhûriyeti Devleti'nin kuruluşunun 96. Sene-i devriyesini tebrîk eder, dînî ve millî değerlere dayanan kuruluş felsefesine sadâkatle pâyidâr olmasını Cenâb-ı Mevlâ'dan niyâz ederim. Bu vesîleyle vatanımızın halâsında ve devletimizin teşkîlinde emeği geçen tüm şehîd ve gâzîlerimize Yüce Rabb'imden ğarka-i ğarîk rahmetler talep ederim" ifadelerini kullandı.

BAZI TAKİPÇİLERİ TEPKİ GÖSTERDİ

Cübbeli Ahmet'in bazı takipçilerinin "Cumhuriyet benim bayramım değil" diyerek tepki göstermesi ise dikkat çekti.

Cübbeli Ahmet Hoca'dan dikkat çeken 29 Ekim mesajı!

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