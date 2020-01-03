Haberler » Güncel » Cübbeli Ahmet Hoca, Kasım Süleymani'ye beddua etti: Kabirleri ateşle dolsun - Haber

Cübbeli Ahmet Hoca, Kasım Süleymani'ye beddua etti: Kabirleri ateşle dolsun

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesiyle ilgili sosyal medya hesabından bir değerlendirmede bulunan Cübbeli Ahmet Hoca, "Allâh-u Te'âlâ kabirlerini ateşle doldursun" dedi.

03.01.2020 15:13 | Son Güncelleme: 03.01.2020 15:26

Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD'nin hava saldırısında hayatını kaybetmesinin ardından bir değerlendirmede Cübbeli Ahmet Hoca'dan geldi.

SERT SÖZLERLE ELEŞTİRDİ

Kasım Süleymani'yi sert sözlerle eleştiren Cübbeli, "Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi'nin üst düzey yedi büyük komutanının gebertilmesi bütün Müslümanları sürûra gark etmiştir. Allâh-u Te'âlâ kabirlerini ateşle doldursun" ifadelerini kullandı.

İşte Cübbeli'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar;

- İran'a bağlı Haşdi Şabi milislerinin kurucusu ve yöneticisi, Suriye'deki savaşta milyonlarca Müslümanın katline sebep olan, çoluk-çocuk ve kadın demeden bütün Müslümanlara işkence eden, ırzlara tasallut eden Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi'nin üst düzey yedi büyük komutanının gebertilmesi bütün Müslümanları sürûra gark etmiştir. Allâh-u Te'âlâ kabirlerini ateşle doldursun. Âmîn!

- Kâsım Süleymânî'nin yönettiği Haşdi Şabi, Müslümanları öldürmekle yetinmeyip ciğerlerini söken ve ağızlarında çiğneyenlerdir. İşte İran budur! Haşdi Şabi budur! Fırsat bulsalar Türkiye'deki Ehl-i Sünnet'e de aynı böyle yapacaklar!

- Türkiye'de 15 Temmuz gecesi kalkışılan darbe girişimi esnâsında Fetö ve Amerika Türkiye'yi işgal edecekken Suriye'de kutlama yapanlar da, PKK'yı ve PAJAK'ı destekleyenler de bunlardır! İşte böylece Allâh-u Te'âlâ'nın bir kânunu dahî yerini bulmuştur ki; Şüphesiz Allah bir zâlimden intikâmını diğer zâlimle alır.

- Burada da kâfir ve zâlim olan Amerika eliyle, Hamaney nezdinde "yaşayan şehit" diye adlandırılan ama bizce gebermiş bir zındık sayılan Kâsım Süleymânî ve adamlarından intikâmını almıştır.

Kasım Süleymani kimdir? İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanı General Kasım Süleymani kimdir? İran Devrim Muhafızları Ordusu nedir?Kasım Süleymani kimdir? İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanı General Kasım Süleymani kimdir? İran Devrim Muhafızları Ordusu nedir?

Cübbeli Ahmet Hoca, Kasım Süleymani'ye beddua etti: Kabirleri ateşle dolsun

Cübbeli Ahmet Hoca, Devrim Muhafızları, Kasım Süleymani, İran, Güncel


Güncel

Son Dakika Haberleri

17:04   Hayırsever, marketin veresiye defterini satın aldı - Haber
17:04   İçişleri Bakanlığı 2019 Aralık Ayı Bilgilendirme Toplantısı - Haber
17:04   Kaymakam Duru Ve Cabbar Başkan'dan Kızık Mahallesine Cuma ziyareti - Haber
16:59   Başkan Köse, personelle bir araya geldi - Haber
16:59   Çocuk parklarında bakım yapılıyor - Haber
15:13   Cübbeli Ahmet Hoca, Kasım Süleymani'ye beddua etti: Kabirleri ateşle dolsun - Haber
15:10   Bakan Soylu, engelli vatandaşın isteğini kırmadı - Haber
15:08   RG kidsstore, çocuk giyim sektöründe 45 ülkeye ihracat yapıyor - Haber
15:05   Meteoroloji'den İstanbul için fırtına uyarısı: Hızı 110 km'yi bulacak - Haber
14:13   İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmand: Trump aptalca bir hareket yaptı - Haber
3.01.2020 17:05:51