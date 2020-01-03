Cübbeli Ahmet Hoca, Kasım Süleymani'ye beddua etti: Kabirleri ateşle dolsun

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD'nin hava saldırısında hayatını kaybetmesinin ardından bir değerlendirmede Cübbeli Ahmet Hoca'dan geldi.

SERT SÖZLERLE ELEŞTİRDİ

Kasım Süleymani'yi sert sözlerle eleştiren Cübbeli, "Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi'nin üst düzey yedi büyük komutanının gebertilmesi bütün Müslümanları sürûra gark etmiştir. Allâh-u Te'âlâ kabirlerini ateşle doldursun" ifadelerini kullandı.

İşte Cübbeli'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar;

- İran'a bağlı Haşdi Şabi milislerinin kurucusu ve yöneticisi, Suriye'deki savaşta milyonlarca Müslümanın katline sebep olan, çoluk-çocuk ve kadın demeden bütün Müslümanlara işkence eden, ırzlara tasallut eden Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi'nin üst düzey yedi büyük komutanının gebertilmesi bütün Müslümanları sürûra gark etmiştir. Allâh-u Te'âlâ kabirlerini ateşle doldursun. Âmîn!

- Kâsım Süleymânî'nin yönettiği Haşdi Şabi, Müslümanları öldürmekle yetinmeyip ciğerlerini söken ve ağızlarında çiğneyenlerdir. İşte İran budur! Haşdi Şabi budur! Fırsat bulsalar Türkiye'deki Ehl-i Sünnet'e de aynı böyle yapacaklar!

- Türkiye'de 15 Temmuz gecesi kalkışılan darbe girişimi esnâsında Fetö ve Amerika Türkiye'yi işgal edecekken Suriye'de kutlama yapanlar da, PKK'yı ve PAJAK'ı destekleyenler de bunlardır! İşte böylece Allâh-u Te'âlâ'nın bir kânunu dahî yerini bulmuştur ki; Şüphesiz Allah bir zâlimden intikâmını diğer zâlimle alır.

- Burada da kâfir ve zâlim olan Amerika eliyle, Hamaney nezdinde "yaşayan şehit" diye adlandırılan ama bizce gebermiş bir zındık sayılan Kâsım Süleymânî ve adamlarından intikâmını almıştır.