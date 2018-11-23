Cübbeli Ahmet Hoca, Yoğun Bakımda!

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak tanınan ve zaman zaman yaptığı ilginç çıkışlarla adından söz ettiren Ahmet Mahmut Ünlü, yoğun bakımda tutuluyor.

KONTROL ALTINDA TUTULUYOR

Kalbinin iki damarında tıkanıklık tespit edilen Cübbeli Ahmet, yapılan ameliyatın ardından kontrol altında tutuluyor. Konuyla ilgili yapılan açıklamada "Elhamdülillah şimdi kendisi iyidir, biraz yoğun bakımda müşahede altında tutuluyor" ifadeleri kullanıldı.

"OPERASYON BAŞARILI GEÇTİ"

Cübbeli Ahmet'in Instagram hesabından yapılan açıklama;

"Hocaefendi'nin Sağlığı İle İlgili Duyuru!

Allâh-ü Teâlâ'ya sonsuz hamd-ü senâlar olsun. Kalbinin iki damarında 80 düzeyinde yeniden tıkanıklık oluşmuş, bu yüzden iki tane stent takıldı, fakat damarları çok sert olduğu için beş tane balon yapılmak durumunda kalmakla beraber operasyon başarılı geçti. Elhamdülillah şimdi kendisi iyidir, yoğun bakımda müşahede altında tutuluyor."

SEVENLERİNDEN DUA İSTEDİ

Ahmet Mahmut Ünlü, geçireceği ameliyat öncesinde sosyal medya hesabından mesaj yazdı ve sevenlerinden dua istedi: "Cübbeli Ahmet Hoca Efendi 35 senedir birinci tip şeker hastasıdır. Bunun neticesinde 2006 yılında Bypass olmuş 2008 yılında da Stent takılmıştır. Diğer şah damarlarında da Stent mevcuttur. Mûtad olarak yaptırdığı takipler sırasında efor testi yapılırken yine kalbinin bazı bölgelerine kanın az gitmesi gibi tespitler yapılınca doktorlar Anjiyo olmasına karar vermişlerdir.

Lakin şeker hastalığı dolayısıyla böbrekleri de çok iyi olmadığından böbrekleri Anjiyoya hazırlamak için Anjiyo yarına tehir edilmiştir. Sizlerden duâ beklemektedir. İnşâallâh durumunda tehlikeli bir şey görünmemektedir. Lakin hiçbir zaman sizin duânızdan müstağnî değildir. Siz sevenlerinden dinimize, ehli sünnete ve sizlere daha nice yıllar sıhhatle hizmet edebilmesi için duâ beklemektedir."