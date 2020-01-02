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Cübbeyle erotik poz veren katibenin işine son verildi

Cübbe üzerindeyken erotik poz verip sosyal medyada paylaşan katibe, Adanalıların tepki göstermesi üzerine görevinden alındı.

02.01.2020 10:17 | Son Güncelleme: 02.01.2020 10:46

'da bir avukatlık bürosunda çalışan erkek katip, iddiaya göre kadın arkadaşına cübbe giydirip, verdirdiği uygunsuz pozları fotoğraflayıp, arkadaşlarıyla paylaştı. Yine iddiaya göre, arkadaşları da fotoğrafı, sahte sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

HESAP ERİŞİMİ KAPANDI

Kolunda 'Adana' yazan cübbenin yer aldığı fotoğrafın yayılmasının ardından, Adana Barosu Başkanı Veli Küçük harekete geçti. Baro, 'mesleğin onuruna saldırı' şikayetiyle mahkemeye başvurdu. Fotoğrafların yayınlandığı hesap ve paylaşıldığı sosyal medya hesaplarına erişim engelli getirildi. Katibin işine de son verildi.

"İŞİNE SON VERDİ"

Adana Barosu Başkanı Veli Küçük, yapılanın meslek mensuplarının itibarını zedeleyen bir davranış olduğunu belirterek, "Fotoğrafın sosyal medyada kullanılması meslektaşlarımızı rahatsız etti. Kim olduğunu tespit ettik. Avukat arkadaş, katibin işine son verdi" dedi.

Cübbeyle erotik poz veren katibenin işine son verildi

Adana, Yaşam, Güncel

Kaynak: DHA


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