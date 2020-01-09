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Çubuk Belediye Başkan Demirbaş, yeni Emniyet Müdürü Ünlü'yü ziyaret etti

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, kısa süre önce Çubuk İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Serhat İbrahim Ünlü'yü makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerini iletti.

09.01.2020 19:02 | Son Güncelleme: 09.01.2020 19:02Çubuk Belediye Başkan Demirbaş, yeni Emniyet Müdürü Ünlü'yü ziyaret etti
Belediye Başkanı Baki Demirbaş, kısa süre önce Çubuk İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Serhat İbrahim Ünlü'yü makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerini iletti.
Baki Demirbaş, ziyarette, Çubuk'un her yönüyle güzel bir şehir olduğunu ifade etti. Demirbaş, İlçe Emniyet Müdürlüğü ile ortak çalışmalara her zaman hazır olduklarını da dile getirdi.
Emniyet Müdürü Serhat İbrahim Ünlü ise Demirbaş'a ziyareti dolayısıyla teşekkür etti.
İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Çam, Ankara Emniyet Müdürlüğü Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğüne getirilmiş yerine Ünlü atanmıştı.

Emniyet Müdürlüğü, Baki Demirbaş, İbrahim Ünlü, Çubuk, Güncel

Kaynak: AA

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