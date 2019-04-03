Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş, Mazbatasını Aldı

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Ankara'nın Çubuk ilçesinde belediye başkanı seçilen Cumhur İttifakı'nın AK Partili adayı Baki Demirbaş, mazbatasını aldı.Belediye meclis üyeleri ve partililerle İlçe Seçim Kurulu'na gelen Demirbaş, mazbatasını Seçim Kurulu Başkanı Helin Yavuzer Kılıç ve İlçe Seçim Kurulu Müdürü Yaşar Yamanoğlu'ndan aldı.Seçim Kurulu Başkanı Yavuzer, seçim sürecinde sağlanan huzur ortamından ötürü herkese teşekkür etti.Demirbaş ise huzur ve sükunet içinde bir seçim dönemi geçirdiklerini belirterek, "Kazasız belasız bir seçim daha bitti. Hepimiz için hayırlı olsun." dedi.Demirbaş ve beraberindekiler daha sonra Çubuk Belediyesine geldi.Belediye çalışanları tarafından karşılanan Demirbaş, görev devir teslimi için başkanlık makamına geçti.Görevi Demirbaş'a teslim eden eski başkan Tuncay Acehan, 5 yıldır yaptığı görevin ardından demokratik bir seçim sonucunda Baki Demirbaş'ın seçimi kazandığını belirterek, Demirbaş ve yeni belediye meclis üyelerine başarılar diledi.Demirbaş da görev süresi boyunca memlekete katkılarından dolayı Acehan'a teşekkür etti.Daha sonda belediye önünde belediye çalışanları ve vatandaşlara seslenen Demirbaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, kendisine destek veren, vermeyen tüm ilçe halkının belediye bakanı olacağını söyledi.İlçe vaizlerinden Ekrem Özcan tarafından okunan duanın ardından Demirbaş, makamında partililerin ve vatandaşların tebrikleri kabul etti.