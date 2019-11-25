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Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş, öğretmenlerle bir araya geldi

Ankara'nın Çubuk ilçesinde Belediye Başkanı Baki Demirbaş, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte okulları ziyaret etti.

25.11.2019 19:08 | Son Güncelleme: 25.11.2019 19:42Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş, öğretmenlerle bir araya geldi
'nın ilçesinde Belediye Başkanı Baki Demirbaş, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte okulları ziyaret etti.
Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ın ziyaretlerinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Aslan da eşlik etti.
Öğretmenlerle sohbet eden Demirbaş, okulların eksikleri konusunda talimatlar verdi.
Demirbaş, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla emekli öğretmenlerle yemek yedi. Yemeğe Demirbaş'ın eşi Rabia Demirbaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Aslan, İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Çam da katıldı.

Baki Demirbaş, Ankara, Çubuk, Güncel

Kaynak: AA

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