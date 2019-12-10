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Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş'tan engelliler derneğine ziyaret

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Çubuk Engelliler ve Engelli Dostları Derneğini ziyaret etti.

10.12.2019 12:18 | Son Güncelleme: 10.12.2019 12:18Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş'tan engelliler derneğine ziyaret
Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Çubuk Engelliler ve Engelli Dostları Derneğini ziyaret etti.
Cumhuriyet Mahallesi'ndeki dernek binasında başkan Sebahaddin Karahanlı tarafından karşılanan Demirbaş, engelli ve engelli aileleriyle kahvaltı yaptı.
Dernek Başkanı Karahanlı ve dernek üyeleriyle bir süre görüşen Demirbaş, belediye olarak her zaman engellerin yanında olduklarını söyledi.
Engellilerin istek ve taleplerini imkanları ölçüsünde yerine getirmek için var güçleriyle çalıştıklarını belirten Demirbaş, "Sizler için geziler düzenledik ve düzenlemeye devam edeceğiz. Birlikte projeler hazırlayarak onları hayata geçireceğiz. Ülkemiz ve dünyamız tüm engelleri yıkarak başarılara imza atan sanatçıların, sporcuların örnekleriyle dolu. Yapmamız gereken ilçemizi engelli kardeşlerimiz için kolay, yaşanır bir hale getirmektir. Unutmayalım ki hepimiz birer engelli adayıyız." dedi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Karahanlı ise Demirbaş ve beraberindekilere teşekkür etti.

Baki Demirbaş, Çubuk, Güncel

Kaynak: AA

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