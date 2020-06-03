Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü sporcuları antrenmanlara başladı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde uzun bir aranın ardından başlayan normalleşme süreciyle Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü sporcuları, antrenmanlara açık alanda yapılan dualarla başladı.

03.06.2020 18:41 | Son Güncelleme: 03.06.2020 18:46
Ankara'nın Çubuk ilçesinde uzun bir aranın ardından başlayan normalleşme süreciyle Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü sporcuları, antrenmanlara açık alanda yapılan dualarla başladı.
İlk antrenmanın gerçekleştirildiği Çubukabad Parkı ve Festival alanına sporcular, aileleriyle birlikte gelirken, sosyal mesafe ve maske kurallarına uydukları gözlemlendi.
Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü Başkanı Ahmet Koçyiğit ve kulübün basketbol antrenörü Ahmet Alparslan yönetimindeki sporcular, antrenmanda, sosyal mesafe kurallarına uyarak çalıştı.
Hijyenle ilgili bütün uyarıları dikkate alan sporcular antrenmana, Fatih Sultan Mehmet Cami İmamı Ferhat Özer tarafından yapılan duanın ardından ısınma hareketleriyle başladı. Sporcular, dayanıklılık çalışmalarının ardından temel hareketler ile günü tamamladı.
Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü Başkanı Ahmet Koçyiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun bir aradan sonra sporcularla bir arada olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Koçyiğit, bir süre antrenmanları sınırlı sayıda ve açık havada sürdüreceklerini kaydetti.
Tedbirleri elden bırakmadan orta seviyede antrenmanların devam edeceğini ifade eden Koçyiğit, "Sporcularımızı tek tek ateşlerini ölçerek ve sosyal mesafe kurallarına uyarak antrenmanlara alıyoruz. İnşallah böyle biraz devam edeceğiz ve daha sonra normal şekilde antrenmanlarımızı sürdüreceğiz. Çocuklarımızın ve ailelerin ilgisi gayet iyi olduğunu görüyoruz." diye konuştu.
Sporcularıyla bir araya gelmenin heyecanını yaşadıklarını söyleyen basketbol antrenörü Ahmet Alparslan ise, "Şükür Mevla'ya bugün antrenmanlara başladık. Çok heyecanlıyız. Hem biz hem de çocuklarımız çok mutlu." ifadesini kullandı.
Sporcular da uzun zamandan buyana ilk defa antrenmana çıkmaktan son derece memnun olduklarını dile getirdiler. Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü sporcuları antrenmanlara başladı

Kaynak: AA

Etiketler: Çubuk Belediyesi, Ahmet Koçyiğit, Ankara, Çubuk, Güncel, Haber

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