Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Çubuk Belediyesi, evlerinde kalan vatandaşlara ekmek götürdü

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 31 ilde 2 gün sokağa çıkma yasağı ilan edilmesiyle birlikte evlerinde kalan vatandaşların ekmek ihtiyaçlarını, Çubuk Belediyesi ekipleri karşıladı.

12.04.2020 16:34 | Son Güncelleme: 12.04.2020 17:06
Çubuk Belediyesi, evlerinde kalan vatandaşlara ekmek götürdü
Ankara 'nın Çubuk ilçesinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 31 ilde 2 gün sokağa çıkma yasağı ilan edilmesiyle birlikte evlerinde kalan vatandaşların ekmek ihtiyaçlarını, Çubuk Belediyesi ekipleri karşıladı.
Belediyeyi veya muhtarlıkları arayarak ekmek ihtiyaçlarını bildiren vatandaşların adres bilgilerini alan ekipler, tüm mahallelerde vatandaşların ekmek ihtiyacını karşıladı.
Ayrıca ekipler, ihtiyacı olan vatandaşlara maske de dağıttı. Ekmek dağıtımı sırasında sosyal mesafe kuralları konusunda vatandaşlar uyarıldı.
Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, ekmek dağıtımı uygulamasına destek vererek, "Vatandaşlarımız evlerinde kalmaya devam etsin. Paniğe, telaşa gerek yok. Tüm ihtiyaçlarını gidermeye çalışacağız. Her zaman vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.
İlçe dışındaki bir vatandaş, anne ve babasının ekmek ihtiyacı içi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Muhtarı Zeki Avan'ı aradı. Avan'ın, belediye ekiplerini arayarak konuyu bildirmesi üzerine ekipler bildirilen adreslere ekmekleri ulaştırdı.
Bazı vatandaşların muhtarlıkları aradığını dile getiren Avan, "Mahallelimizin taleplerini belediye ekiplerimizle birlikte ulaşıyoruz." dedi.
Vefa Sosyal Destek Grupları da vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması doğrultusunda ekmek dağıtımı yaptı.
Polis ekipleri, ilçe genelinde sokağa çıkma yasağına uymayan vatandaşlara uyarıda bulunurken, şehrin giriş çıkışlarında denetimler yaptı.

Kaynak: AA

Etiketler: Çubuk Belediyesi, Ankara, Çubuk, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Arda Turan’ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim Haberler
Arda Turan'ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim
Dr. Ahmet Faruk Yağcı: Korona bayramda gündemimizden çıkmış olur Haberler
Dr. Ahmet Faruk Yağcı: Korona bayramda gündemimizden çıkmış olur
Neymar’ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor Haberler
Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu Haberler
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu
Tüm Türkiye’ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı Haberler
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı
Sokağa çıkma yasağına aldırış etmeden fuhuş pazarlığı yaptı Haberler
Sokağa çıkma yasağına aldırış etmeden fuhuş pazarlığı yaptı
Salgın ABD’de hız kesmiyor! Bin 831 kişi daha hayatını kaybetti Haberler
Salgın ABD'de hız kesmiyor! Bin 831 kişi daha hayatını kaybetti
Haberler ›› Güncel ››Çubuk Belediyesi, evlerinde kalan vatandaşlara ekmek götürdü - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:28: Amasya'da "Milli Dayanışma Kampanyası"na dezenfekte desteği - Haber 17:26: Siirt'te koronavirüs karantinasındaki 8 hasta alkışlarla taburcu oldu - Haber 17:26: Ardahan'da çoban ateşi örtü yangınına neden oldu - Haber 17:24: Somali'nin Hirshabelle eyaleti Adalet Bakanı, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi - Haber 17:24: Gölbaşı Belediye Başkanı ve eşinden pastalı doğum günü sürprizi - Haber 17:03: Son Dakika: ABD'de son 24 saatte 1831 can kaybı yaşandı, ölümler 20 bini aştı - Haber 14:06: Selin hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu - Haber