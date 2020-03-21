Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Çubuk Belediyesi'nden sağlık çalışanlarına turşu suyu ve baklava ikramı - Haberler

Çubuk Belediyesi'nden sağlık çalışanlarına turşu suyu ve baklava ikramı

Çubuk Belediyesi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, turşu suyu ve baklava ikramında bulundu.

21.03.2020 18:25 | Son Güncelleme: 21.03.2020 18:28
Çubuk Belediyesi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, turşu suyu ve baklava ikramında bulundu.
Koronavirüse karşı yoğun mesai harcayan sağlık çalışanları için önceki gün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısıyla devam eden alkışlı destek çağrısına Çubuk Belediyesi'nden de turşu suyu ve baklavalı destek geldi.
Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ın talimatıyla ilçedeki sağlıkçılara turşu suyu ve baklava dağıtıldı.
Belediye Başkan Yardımcısı Lokman Kılıç AA muhabirine, koronavirüsle mücadelede en büyük yükün sağlık çalışanlarında olduğunu belirtti.
Öncelikle sağlık çalışanlarının güçlü ve sağlıklı olmaları gerektiğine işaret eden Kılıç, "Tüm sağlık çalışanlarımıza büyük bir vefa borcumuz var. Belediye Başkanımız Baki Demirbaş'ın talimatıyla onların bu gayretlerini takdir etmek ve farkındalık oluşturmak adına başlatılan alkış kampanyasına biz de ikramlarımızla destek vermek istedik." dedi. Çubuk Belediyesi’nden sağlık çalışanlarına turşu suyu ve baklava ikramı

Kaynak: AA

Haberin Videosu :

Çubuk Belediyesi'nden sağlık çalışanlarına turşu suyu ve baklava ikramı
Etiketler : Çubuk Belediyesi, fahrettin koca, Çubuk, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Sağlık Bakanı Koca’dan vatandaşlara hayati koronavirüs uyarısı Haberler
Sağlık Bakanı Koca'dan vatandaşlara hayati koronavirüs uyarısı
Günün en çok konuşulan videosu hakkında İsmailağa Vakfı açıklama yaptı Haberler
Günün en çok konuşulan videosu hakkında İsmailağa Vakfı açıklama yaptı
İstanbulluların sorumsuzluğu İmamoğlu’nu isyan ettirdi: Yapmayın Haberler
İstanbulluların sorumsuzluğu İmamoğlu'nu isyan ettirdi: Yapmayın
AK Parti’den gıda sektörü için virüs videosu! Tüm sorulara cevap var Haberler
AK Parti'den gıda sektörü için virüs videosu! Tüm sorulara cevap var
Ankara’da virüs salgını sonrası yaşlıların ücretsiz kartları durduruldu Haberler
Ankara'da virüs salgını sonrası yaşlıların ücretsiz kartları durduruldu
Fransa’da 600 doktor, Başbakan hakkında suç duyurusunda bulundu Haberler
Fransa'da 600 doktor, Başbakan hakkında suç duyurusunda bulundu
Türkiye’de koronavirüsten ölenlerin nasıl defnedileceği belli oldu Haberler
Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin nasıl defnedileceği belli oldu
Türkiye’den KKTC’ye koronavirüs için 72 milyon liralık finansal kaynak Haberler
Türkiye'den KKTC'ye koronavirüs için 72 milyon liralık finansal kaynak

Son Dakika Güncel Haberleri

Sağlık çalışanlarına özel Ankara Şehir Hastanesi 112 otobüs güzergahında saatte bir servis - Haber Sağlık çalışanlarına ücretsiz çorba ikramı - Haber İzmir'de 65 yaş ve üstündekilerin toplu ulaşımdaki avantajlı kartları askıya alındı - Haber EYÜPSULTAN'DA DÜĞME ATÖLYESİNDE YANGIN - Haber 65 yaş üstüne sokak sınırlaması - Haber Son Dakika: 65 yaşın üstündekilere sokağa çıkma yasağı getirildi - Haber Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara evde kalın uyarısı yaptı - Haber İsmailağa Vakfı'ndan çok konuşulan virüs bulaştırma videosu hakkında açıklama: Psikolojik sorunları var - Haber İmamoğlu, 'evde kal' çağrısına uymayanlara isyam etti: Bunu yapmayın - Haber Son Dakika: Ankara'da 65 yaş üstüne ücretsiz ulaşım hakkı durduruldu - Haber
Loading