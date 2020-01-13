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Çubuk Belediyesi şikayet hattı kurdu

Çubuk Belediyesi WhatsApp şikayet hattı kurdu.

13.01.2020 11:02 | Son Güncelleme: 13.01.2020 11:02Çubuk Belediyesi şikayet hattı kurdu
Belediyesi WhatsApp şikayet hattı kurdu.
, facebook gibi sosyal ağlar üzerinden, e-mail hesaplarından ve belediye İnternet sitesi üzerinden 7/24 talep, şikayet ve önerileri alan Çubuk Belediyesi ekipleri, artık WhatsApp hattından da vatandaşların taleplerini alabilecek. Vatandaşların "WhatsApp" hattı üzerinden fotoğraf veya konum göndermeleri, ekiplerin olumsuzluklara daha hızlı müdahale etmesini sağlayacak.
Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, vatandaşın saat mefhumum gözetmeksizin talep ve görüşlerini WhatsApp hattına iletebileceğini söyledi.
Vatandaşların eksik gördükleri bir konu ya da şikayetleriyle ilgili görsel çekip gönderebileceklerini dile getiren Başkan Demirbaş, şöyle dedi:
'"Vatandaşımız hizmete daha çabuk ulaşması için '0 552 837 1 444' WhatsApp ve '0312 837 1 444' Ak Masa hattı kurulmuştur. WhatsApp iletişim numaralarını telefonlarına kaydeden vatandaşlarımız, her türlü sorun, öneri ve taleplerini fotoğraf ve konum da ekleyerek destekleyebilecekler. WhatsApp ve Ak Masa iletişim hattıyla ilçede yaşanan olumsuzlukların daha kısa sürede giderilmesi hedeflenmektedir."

Çubuk Belediyesi, Twitter, Çubuk, Güncel

Kaynak: AA

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