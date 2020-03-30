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Çubuk Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

Çubuk Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında beslenme imkanı azalan sokak hayvanları için yemleme çalışması yapıyor.

30.03.2020 17:30 | Son Güncelleme: 30.03.2020 17:31
Çubuk Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında beslenme imkanı azalan sokak hayvanları için yemleme çalışması yapıyor.
Çubuk Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçenin muhtelif yerlerinde bulunan besleme noktasının yanı sıra ilçe merkezinin dışındaki Sokak Hayvanları Barınma ve Doğal Yaşam Parkındaki besleme ünitelerine, düzenli aralıklarla mama ve yem bırakıyor.
Ekiplerle birlikte yemleme çalışmasına katılan Çubuk Belediyesi Başkan Yardımcısı Lokman Kılıç, özellikle içinde bulundukları bu süreçte alınan tedbirler doğrultusunda beslenme olanakları azalan sokak hayvanları için düzenli olarak yemleme çalışması yaptıklarını kaydetti.
Düzenli olarak yemleme çalışmasını yaptıklarını anlatan Kılıç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri nedeniyle uygulama aralığının sıklaştırıldığını aktardı.
Özellikle bu dönemde toplumun her kesiminden destek beklediklerini dile getiren Kılıç, şunları kaydetti:
"Belediye olarak bir taraftan tüm dünyada etkisini gösteren Kovid-19 ile mücadele yaparken, bir taraftan da sokak hayvanlarımızın yemlemesini ara vermeden yapıyoruz. Amacımız, bu süreçte sokak hayvanlarımızın aç kalmalarının önüne geçmek. Vatandaşlarımızdan özellikle yemek artıklarını çöpe atmamalarını istirham ediyorum. Yemek artıklarını bir kaba koyarak ya ekiplerimize vermelerini veya kendi mahallelerindeki sokak hayvanlarının beslenmeleri için belirli noktalara bırakmalarını istiyoruz."
İlçe sakinlerinin, hasta ve yaralı durumdaki sokak hayvanlarına müdahale için telefonla belediyeyi aramalarını isteyen Kılıç, hayvanların aç kalmaması için yem bırakma işlemlerinin düzenli olarak devam edeceğini sözlerine ekledi.
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Çubuk Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası, Çubuk Belediyesi, Güncel

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Çubuk Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı
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