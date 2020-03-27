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Çubuk Belediyesinde koronavirüs tedbirleri

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı dezenfeksiyon çalışmaları devam ediyor.

27.03.2020 15:36 | Son Güncelleme: 27.03.2020 15:36
Çubuk Belediyesinde koronavirüs tedbirleri
Ankara 'nın Çubuk ilçesinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı dezenfeksiyon çalışmaları devam ediyor.
Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede önlemleri artırdıklarını söyledi.
İlçe genelinde kamu kurum ve kuruluşlarının sık sık dezenfekte edildiğine işaret eden Demirbaş, çöp konteynerleri, park ve bahçelerde de dezenfeksiyon çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.
"Çöp konteynerlerinin iç ve dış yüzeyi titizlikle basınçlı su ve özel kokulu solüsyonla dezenfekte edilerek, ilaçlanıyor. Aynı zamanda çocuk oyun parkları, banklar ve kamelyalar da sık sık dezenfekte ediliyor. Yine kamu kurum ve kuruluşlarımızda da dezenfekte çalışmalarımız devam ediyor. Bunların yanında hem belediyemizin hem de Mamak Belediyemizden talep ettiğimiz araçlarla cadde ve sokaklarımız ilaçlanarak dezenfekte edildi." diyen Demirbaş, çalışmaların her gün farklı bir mahallede periyodik olarak süreceğini kaydetti.
Belediye olarak bütün gayretleri ile vatandaşların sağlığı için çalıştıklarını anlatan Demirbaş, "Sizden beklentimiz, bu sıkıntılı günlerde evinizde kalmanız. Unutmayalım ki evde hayat var." dedi.
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Kaynak: AA

Etiketler: Baki Demirbaş, Ankara, Çubuk, Güncel

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