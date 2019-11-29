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Çubuk Belediyesinde Sosyal Denge Sözleşmesi imzalandı

Çubuk Belediyesi ile Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir Sen) arasında Sosyal Denge Sözleşmesi (SDS) imzalandı.

29.11.2019 17:36 | Son Güncelleme: 29.11.2019 17:42Çubuk Belediyesinde Sosyal Denge Sözleşmesi imzalandı
Belediyesi ile Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir Sen) arasında Sosyal Denge Sözleşmesi (SDS) imzalandı.
Çubuk Belediyesinde görev yapan kamu çalışanlarına yönelik olan 2020-2021 yıllarını kapsayan 5. dönem Sosyal Denge Sözleşmesine, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ile Bem-Bir Sen Genel Başkan Yardımcısı Recai Karslı, Şube Başkanı Feridun Güneş imza attı.
Törene sendika temsilcileri ve diğer yetkililer de katıldı.
İmzalanan SDS ile belediyede çalışan memurlara aylık 124 TL'lik artış öngörüldü, bayramlarda yapılan ödemeler ise 250 TL yerine 500 TL'ye çıkartıldı.
102 memur, müdür ve başkan yardımcılarının yararlanacağı SDS ek denge tazminatı 2020-2021'i kapsayacak.
Belediye binasındaki imza töreninde konuşan Başkan Demirbaş, "Belediyemizde çalışan memurlar ve sözleşmeliler için Sosyal Denge Tazminatı sözleşmesini imzaladık. Belediyemizin imkanları dahilinde en iyi ücreti verdiğimizi düşünüyorum. Yapılan bu iyileştirmenin çalışanların performanslarını arttıracağına inanıyorum" dedi.
BEM-BİR-SEN Genel Başkan Recai Karslı, hayırlı bir işe imza attıklarını belirtti.
Karslı, güzel bir görüşme neticesinde beklentilere cevap verecek bir artış yapıldığını belirterek, "Ben şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum. Güler yüzle, mutlu bir şekilde çoluğunuzla çocuğunuzla paylaşmanızı temenni ediyorum" dedi.

Çubuk Belediyesi, Çubuk, Güncel

Kaynak: AA

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