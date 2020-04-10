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Çubuk'da apartmanlarda ücretsiz dezenfeksiyon çalışması başlatıldı

Çubuk'ta yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ilçedeki tüm apartmanlarda belediye ekipleri tarafından ücretsiz ilaçlama ve dezenfektan çalışması başlatıldı.

10.04.2020 17:21 | Son Güncelleme: 10.04.2020 17:27
Çubuk 'ta yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ilçedeki tüm apartmanlarda belediye ekipleri tarafından ücretsiz ilaçlama ve dezenfektan çalışması başlatıldı.
Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, yaptığı yazılı açıklamada, ilçede dezenfekte çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.
Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra resmi ve özel araçlarda yaptığımız dezenfektan çalışmalarının ardından kurdukları özel bir ekiple ilçedeki tüm apartmanların ilaçlanması ve dezenfektan çalışmasına başladıklarını belirten Demirbaş, şunları kaydetti:
"Ekiplerimiz binaların merdiven boşlukları başta olmak üzere asansörleri ve vatandaşlarımızın temas ettiği her yeri ilaçlıyorlar. İnşallah kısa sürede bütün ilçemizi ilaçlayacağız. Bu arada ilçe genelinde vatandaşlarımıza 110 bin maske ve dezenfektan ürünleri dağıtımını da başladık. Benim buradan vatandaşlarımızdan isteğim Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği, Sağlık Bakanlığımızın ve İçişleri Bakanlığımızın yayımladığı genelgelere harfiyen uymalarıdır. Zorunlu olmadığı müddetçe evden çıkmayalım. İnşallah devletimizin aldığı koruyucu tedbirlere uyduğumuz takdirde ülke ve millet olarak bu işin üstesinden geleceğiz." Çubuk’da apartmanlarda ücretsiz dezenfeksiyon çalışması başlatıldı

Kaynak: AA

Etiketler: Baki Demirbaş, Çubuk, Güncel
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