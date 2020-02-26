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Çubuk hayvan pazarı, şap hastalığından dolayı geçici süreyle kapatıldı

Çubuk İlçe Tarım ve Orman Müdürü Cengiz Albayrak, bazı hayvanlarda şap hastalığının görülmesinden dolayı canlı hayvan pazarının geçici süreyle kapatıldığını belirtti.

26.02.2020 16:54 | Son Güncelleme: 26.02.2020 16:54Çubuk hayvan pazarı, şap hastalığından dolayı geçici süreyle kapatıldı
İlçe Tarım ve Orman Müdürü Cengiz Albayrak, bazı hayvanlarda şap hastalığının görülmesinden dolayı canlı hayvan pazarının geçici süreyle kapatıldığını belirtti.
Albayrak, yaptığı açıklamada, ilçelerine ülke genelinden çok sayıda hayvan giriş ve çıkışının olduğunu ifade etti.
Diğer mahallelere ve illere hastalığın yayılmasını önlemek için ikinci bir emre kadar hayvan pazarını kapattıklarını dile getiren Albayrak, "Şap hastalığı şimdilik İkipınar Mahallesi'nde görüldü. Diğer mahallelerimizde de taramalarımız devam ediyor. Kapatılan hayvan pazarları hastalık riskinin ortadan kalkmasının ardından tekrar açılacak." dedi.

Çubuk, Güncel

Kaynak: AA

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