Çubuk ilçesinde koronovirüs tedbirleri
Ankara'nın Çubuk ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ortak kullanım alanları ve özel araçlarda dezenfeksiyon çalışması yapıldı.
18.03.2020 16:26 | Son Güncelleme: 18.03.2020 16:26
Ankara 'nın Çubuk ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ortak kullanım alanları ve özel araçlarda dezenfeksiyon çalışması yapıldı.
Belediye ekipleri koronavirüsüne karşı cami, hastane, toplu taşıma araçları, taksi durakları, siyasi parti binaları, alışveriş merkezleri ve vatandaşların yoğun ziyaret ettiği belediye birimlerinde ilaçlama çalışmasına devam etti.
Yol, parklar, çöp kamyonları dezenfekte ilaçlarıyla yıkanarak ve ilaçlanarak dezenfekte edildi. Vatandaşların özel araçları da kurulan mobil ilaçlama ünitesiyle gün boyunca dezenfekte ediliyor.
Belediye Başkanı Baki Demirbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüsüne karşı yoğun şekilde tedbir aldıklarını, gece gündüz çalışmaya devam ettiklerini söyledi.
İlaçlama ve dezenfekte çalışmalarında yeni yöntemlerde denediklerini ifade eden Demirbaş, "Bugün kurduğumuz istasyonda vatandaşlarımızın özel araçlarına yönelik dezenfeksiyon çalışmalarını yapıyor. Çok yoğun bir ilgi var. İlk günden itibaren belediyemizin bütün birimleri teyakkuz halinde tüm tedbirlerini aldı." dedi.
Belediye ekipleri koronavirüsüne karşı cami, hastane, toplu taşıma araçları, taksi durakları, siyasi parti binaları, alışveriş merkezleri ve vatandaşların yoğun ziyaret ettiği belediye birimlerinde ilaçlama çalışmasına devam etti.
Yol, parklar, çöp kamyonları dezenfekte ilaçlarıyla yıkanarak ve ilaçlanarak dezenfekte edildi. Vatandaşların özel araçları da kurulan mobil ilaçlama ünitesiyle gün boyunca dezenfekte ediliyor.
Belediye Başkanı Baki Demirbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüsüne karşı yoğun şekilde tedbir aldıklarını, gece gündüz çalışmaya devam ettiklerini söyledi.
İlaçlama ve dezenfekte çalışmalarında yeni yöntemlerde denediklerini ifade eden Demirbaş, "Bugün kurduğumuz istasyonda vatandaşlarımızın özel araçlarına yönelik dezenfeksiyon çalışmalarını yapıyor. Çok yoğun bir ilgi var. İlk günden itibaren belediyemizin bütün birimleri teyakkuz halinde tüm tedbirlerini aldı." dedi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Manşet
Haberler
Güncel
Arjantin'de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı
Güncel
Koronavirüse karşı "Türk Işın Tedavisi" klinik çalışmalar için Sağlık Bakanlığı'na başvuru yapıldı
Güncel
"Paniğe kapılmayın" sözünü en iyi anlatan görüntü: Yaşlı adamın elleri boş kaldı
Güncel
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 98'e yükseldi
Güncel
Suudi prensin 78 milyon dolar değerindeki yatı, Yunanistan'da alabora oldu
Güncel
İrem Sak'ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti
Güncel
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Güncel
"Paniğe gerek yok" uyarılarına rağmen un fabrikasında uzun kuyruklar oluştu