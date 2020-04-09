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Çubuk İMDER, bisiklet parasını kampanyaya bağışlayan çocuğu sevindirdi

Çubuk İnşaat Müteahhitleri Derneği (Çubuk İMDER) Yönetim Kurulu üyeleri, bisiklet almak için kumbarasında biriktirdiği parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlayan 6 yaşındaki Hatice Kübra Kaya'ya bisiklet hediye etti.

09.04.2020 14:08 | Son Güncelleme: 09.04.2020 14:10
Çubuk İnşaat Müteahhitleri Derneği (Çubuk İMDER) Yönetim Kurulu üyeleri, bisiklet almak için kumbarasında biriktirdiği parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlayan 6 yaşındaki Hatice Kübra Kaya'ya bisiklet hediye etti.
Çubuk İMDER Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Murat Neşeli, biriktirdiği 20 lirayı, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlayan Hatice Kübra Kaya'ya evinde ziyarette bulundu.
Neşeli, yönetim kurulu üyesi Oğuzhan Demirel ile birlikte, süsledikleri bisikleti küçük Hatice'ye hediye etti.
Ailesini ve Hatice'yi tebrik eden Neşeli, "Seni bu güzel hareketinden dolayı tebrik ediyorum. Kendisi küçük ama yaptığı bu davranış büyüktü. Bisikleti için biriktirdiği parayla Cumhurbaşkanımızın başlattığı kampanyaya yardımda bulundu. Biz de onun hayali olan bisikleti kendisine hediye etmek istedik. Bundan sonraki hayatında, eğitim hayatında başarılar diliyoruz. İnşallah bu küçük kızımızın davranışı herkese örnek olur. Biz kendisine çok teşekkür ediyoruz." dedi.
Neşeli, örnek ve iyi bir evlat yetiştirdiği için anneye de teşekkürlerini sundu.
Yaptığının çok güzel bir davranış olduğunu çok daha iyi anladığını vurgulayan 6 yaşındaki Hatice Kübra Kaya da "Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir duygu yaşadım, Allah razı olsun. Herkesin iyilik yapmasını istiyorum." ifadesini kullandı.
Annesinin bir sözünü hatırlatan anne Birgül Kaya ise "Annem derdi ki, 'iyilik yapın kızım iyilik bulursunuz'. Bugün kızım iyilik yaptı ve karşılığında iyilik buldu. Çok teşekkür ediyoruz, bu güzel iyilikten dolayı." diye konuştu.
Birgül Kaya, Çubuk İlçe Emniyet Müdürlüğünü arayıp, kızının bisiklet almak için biriktirdiği parasının kampanya hesabına yatırılması için yardım istemiş, Çubuk Kaymakamı Adem Keleş'in talimatıyla görevlendirilen İlçe Vakıf Müdürü Alaattin Almış, küçük kızdan tutanak karşılığında aldığı 20 lirayı kampanya hesabına yatırmıştı. Çubuk İMDER, bisiklet parasını kampanyaya bağışlayan çocuğu sevindirdi

Kaynak: AA

Etiketler: Hatice Çarpar, Çubuk, Güncel
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