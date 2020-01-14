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Çubuk-İMDER üyeleri çocukların oyuncak hayalini gerçekleştirdi

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bulunan Aile Destek Merkezini (ADEM) ziyaret eden Çubuk İnşaat Müteahhitleri Derneği (Çubuk-İMDER) çocuklara oyuncak hediye etti.

14.01.2020 20:34 | Son Güncelleme: 14.01.2020 20:36
'nın ilçesinde bulunan Aile Destek Merkezini (ADEM) ziyaret eden Çubuk İnşaat Müteahhitleri Derneği (Çubuk-İMDER) çocuklara oyuncak hediye etti.
Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Çubuk-İMDER Başkanı Uğur Murat Neşeli ve dernek üyeleri, ADEM'i ziyaret etti.
Ziyarette dernek üyeleri, ADEM'de bulunan kreşteki çocukların oyuncak hayalini gerçekleştirdi.
Çubuk-İMDER Başkanı Neşeli, çocukların mutluluklarına ortak olmak istediklerini söyledi.
Üyelerinin düzenledikleri kampanyaya destek olduğunu vurgulayan Neşeli, "Çocuklarımızın hayallerini gerçekleştirmek adına attığımız ilk adım nedeniyle çok mutluyuz." dedi.
Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş da "Çocukların hem hayallerini gerçekleştirdik hem de neşelerine ortak olduk. İnşallah bu çocuklarımızın hayalleri hep gerçek olur ve vatanımıza, milletimize hayırlı birer evlat olurlar. " diye konuştu.
Çubuk-İMDER üyeleri çocukların oyuncak hayalini gerçekleştirdi

Ankara, Çubuk, Güncel

Kaynak: AA


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