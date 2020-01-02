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Çubuk Kaymakamı Keleş'ten ADEM'e ziyaret

Ankara'nın Çubuk Kaymakamı Adem Keleş, Aile Destek Merkezi'ni (ADEM) ziyaret ederek, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

02.01.2020 17:04 | Son Güncelleme: 02.01.2020 17:22 Çubuk Kaymakamı Keleş'ten ADEM'e ziyaret
'nın Kaymakamı Adem Keleş, Aile Destek Merkezi'ni (ADEM) ziyaret ederek, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
Yavuz Selim Mahallesi'nde bulunan ADEM'i ziyaret eden Kaymakam Keleş ve eşi Afife Keleş'i Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Şahin Sayılırer, Vakıf Müdürü Alaaddin Almış, Aile Destek Merkezi Proje Koordinatörü Halil Halil Özer ile kurumdaki eğiticiler karşıladı.
Kaymakam Keleş kursiyerlerle görüştü, kreş hizmeti alan çocuklarıyla görüştü.
Daha sonra kilim, ebru ve el sanatları atölyelerinde eğitim gören kadınlarla görüşen Keleş, kursiyerlerin talep ve önerilerini dinledi.
Kursiyerlerle kilim dokuyan Keleş, ADEM'in sadece meslek öğretmediğini aynı zamanda yapılan sanatsal faaliyetlerle de terapi merkezi gibi hizmet verdiğini söyledi.
ADEM ile kursiyerlerin ev ortamından az da olsa uzaklaşma imkanı bulduğunu anlatan Keleş, "Kadın ve genç kızlarımız için iş hayatına atılmaları, aile ekonomisine katkıda bulunabilmeleri için bu tür kurslarımız çok önem arz ediyor. İnşallah biz bu kursların hem sayısını artıracağız hem de üretime yönelik meslek edinmelerini sağlayacağız. Böylece özellikle dezavantajlı kadınlarımızın meslek edinmeleriyle kendi ayakları üzerinde durabilmelerini sağlarken, yaşadıkları sorunlardan uzaklaşmalarını da sağlamış olacağız." diye konuştu.

Yavuz Selim Mahallesi, Adem Keleş, Ankara, Çubuk, Güncel

Kaynak: AA

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