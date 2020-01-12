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Çubuk Kaymakamı Keleş ve Belediye Başkanı Demirbaş, basın mensuplarıyla buluştu

Çubuk Kaymakamı Adem Keleş ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş, ilçede görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

12.01.2020 13:34 | Son Güncelleme: 12.01.2020 13:40Çubuk Kaymakamı Keleş ve Belediye Başkanı Demirbaş, basın mensuplarıyla buluştu
Kaymakamı Adem Keleş ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş, ilçede görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Yeşil Çubuk Parkı'nda belediyeye ait restoranda düzenlenen programda konuşan Keleş, kamuoyunu aydınlatmak ve şehrin gündemini aktarmak adına gazetecilerin fedakarca çalıştığını söyledi.
Keleş, "Uyuşturucuyla mücadele konusunda ayrı bir çalışma yapıyoruz. Ciddi polisiye tedbirler aldık. Bununla birlikte tüm kurumlarımızla bir çalışma yapıyoruz." dedi.
Demirbaş da ilçede yapacakları tüm çalışmaları öncesinde taraflarıyla mutlaka istişare ettiklerini aktardı.
Basın mensuplarıyla zaman zaman bir araya geldiklerini anlatan Demirbaş, şunları kaydetti:
"Doğru eleştirinin, doğru işler yaptıracağına inanıyoruz. Hepimiz bu şehirde yaşıyoruz. Bizler aynı gemideyiz. Dolayısıyla hepimiz işimizi doğru ve en iyi şekilde yaptığımız zaman ortak değerimiz olan Çubuk kalkınacak ve iyi bir noktaya gelecektir. Şehrin ortak hafızası, şehrin dinamikleri ve değerlerini ne kadar hizmetimize yansıtırsak o kadar başarılı oluruz. Bunu yapmanın yolu da karşılıklı görüş alışverişi ile bu tür toplantılarda hasbıhal ederek, ortak paydamız Çubuk üzerine çalışmaktır."

Baki Demirbaş, Çubuk, Güncel

Kaynak: AA

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