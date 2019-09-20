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Çubuk'lu gazeteciler Kaymakam Keleş'i ziyaret etti

Ankara'nın Çubuk ilçesinde görev yapan gazeteciler göreve yeni başlayan Kaymakam Adem Keleş'i ziyaret etti.

20.09.2019 14:28Çubuk'lu gazeteciler Kaymakam Keleş'i ziyaret etti
Ankara'nın Çubuk ilçesinde görev yapan gazeteciler göreve yeni başlayan Kaymakam Adem Keleş'i ziyaret etti.
Çubuk Yerel Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şuayip Yaman ziyarette, Çubuk'taki yerel basın hakkında Kaymakam Keleş'e bilgi verdi.
Ziyaretlerinden dolayı gazetecilere teşekkür eden Kaymakam Keleş ise gazetecilik mesleğinin önemine dikkat çekti.
Özellikle son zamanlarda sosyal medyadaki bilgi kirliliğinin yerel basının güçlenmesiyle ortadan kaldırılabileceğini vurgulayan Keleş, "Devlet ve millet olarak basından beklentimiz, her zaman basın etiğine bağlı kalmak, yanlış anlaşılmalara fırsat vermemek, halkı doğru ve tarafsız bir şekilde bilgilendirmek olmalıdır. Bu tam anlamıyla sağlandığında özellikle son yıllarda sosyal medyada yaşanan bilgi kirliliğinin de önüne geçilmiş olur diye düşünüyorum. Vatandaşlarımızın da sosyal medyayı doğru şekilde kullanması gerektiğine inanıyorum" diye konuştu.

Adem Keleş, Ankara, Çubuk, Güncel

Kaynak: AA

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