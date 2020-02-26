Haberler » Güncel » Çubuk satrançta uluslararası turnuvaya ev sahipliği yapacak - Haber

Çubuk satrançta uluslararası turnuvaya ev sahipliği yapacak

Ankara'nın Çubuk ilçesi bu yıl 6'ıncı kez uluslararası satranç turnuvasına ev sahipliği yapacak.

26.02.2020 18:56 | Son Güncelleme: 26.02.2020 18:56Çubuk satrançta uluslararası turnuvaya ev sahipliği yapacak
'nın ilçesi bu yıl 6'ıncı kez uluslararası satranç turnuvasına ev sahipliği yapacak.
Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş başkanlığında 6'ıncı Uluslararası Çubuk Belediyesi Açık Satranç Turnuvası düzenleme komitesi toplandı.
Toplantıya, Satranç Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Nilüfer Çınar Çorlu, Türkiye Satranç Federasyonu Ankara İl Temsilcisi Engin Güleç, Türkiye Satranç Federasyonu Çubuk Temsilcisi Veysel Kılıçarslan, Uluslararası Hakem Celal Aydın, Belediye Başkan Yardımcısı Lokman Kılıç ve birim müdürleri katıldı.
Toplantıda konuşan Başkan Demirbaş, Türkiye Satranç Federasyonu ile birlikte ağustos ayında uluslararası satranç turnuvası düzenleyeceklerini söyledi.
Son yıllarda ilçede popülerliğinin hızla artıran ve 6 bine yaklaşan lisanslı sporcu sayısı ile en çok yapılan spor branşı olan satrançta Çubuk'un ulusal müsabakaların yanında uluslararası müsabakalara da ev sahipliği yapığını hatırlatan Başkan Demirbaş, amaçlarının gençlerinin arasında dünya şampiyonları çıkartmak olduğunu kaydetti.
Çubuk'un satranç sporu açısından çok önemli olduğunu dile getiren Türkiye Satranç Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Nilüfer Çınar Çorlu ise Çubuk'un Türkiye'nin en çok lisanslı satranç sporcusu olan ilçe olduğunu kaydetti.

Türkiye, Ankara, Çubuk, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:03  Kadayıflı muhallebi tarifi! Kadayıflı muhallebi nasıl yapılır? Kadayıflı muhallebi malzemeleri nelerdir?
13:59  Hocalı Katliamı nedir? Hocalı Katliamı ne zaman oldu?
13:54  Ramiz Dayı sözleri neler? Ramiz Dayı'nın unutulmaz sözleri nelerdir? Tuncel Kurtiz'in en meşhur replikleri!
11:12  Hz. Ali sözleri nelerdir? Hz. Ali'den hikmet, bilgelik ve maneviyat dolu sözler!
09:56  Sabahattin Ali en çok beğenilen sözleri neler? Sabahattin Ali kitaplarından en güzel alıntılar nelerdir? Sabahattin Ali şiirleri!
26.02.2020 20:08:42