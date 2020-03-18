Çubuk'ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105. yılı
Ankara'nın Çubuk ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105. yılı dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.
18.03.2020 16:36 | Son Güncelleme: 18.03.2020 16:52
Ankara 'nın Çubuk ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105. yılı dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.
Atatürk Parkı'nda düzenlenen törende, Çubuk Kaymakamı Adem Keleş Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Törende, Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve kanlarıyla destan yazan şehitlerin anısına saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Törene, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, İlçe Jandarma Komutanı Baki Üstüner, İlçe Müftüsü Tahsin Yazgan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Alican Kılıç, Terör Mağdurları Dernek Başkanı Zeki Avan da katıldı.
Atatürk Parkı'nda düzenlenen törende, Çubuk Kaymakamı Adem Keleş Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Törende, Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve kanlarıyla destan yazan şehitlerin anısına saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Törene, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, İlçe Jandarma Komutanı Baki Üstüner, İlçe Müftüsü Tahsin Yazgan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Alican Kılıç, Terör Mağdurları Dernek Başkanı Zeki Avan da katıldı.
Kaynak: AA
Etiketler : Çanakkale Zaferi, Ankara, Çubuk, Güncel
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