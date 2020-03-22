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Çubuk'ta ağaç budarken kafasına dal düşen kişi hayatını kaybetti

Ankara'nın Çubuk ilçesinde kafasına dal düşen kişi hayatını kaybetti.

22.03.2020 19:18 | Son Güncelleme: 22.03.2020 19:25
Çubuk'ta ağaç budarken kafasına dal düşen kişi hayatını kaybetti
Ankara 'nın Çubuk ilçesinde kafasına dal düşen kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Akbayır Mahallesi'nde ağaç budayan Hasan Aktaş'ın (48) kestiği dal, üzerine düştü.
Başından yaralanan Aktaş, kaldırıldığı Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Aktaş'ın evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler : Hasan Aktaş, Akbayır, Ankara, Çubuk, Güncel

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