26.06.2019 15:42
Haberler » Güncel » Haber

Çubuk'ta ambulans ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Çubuk

ANKARA'nın Çubuk ilçesinde, ambulansla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 6 kişi yaralandı.

ANKARA'nın Çubuk ilçesinde, ambulansla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 6 kişi yaralandı.
Kaza, öğlen saatlerinde Çubuk- Şabanözü yolu Çankırı Bulvarı Samurkent Parkı önünde meydana geldi. Yunus Cerit yönetimindeki 06 FY 5437 plakalı ambulans, Çankırı Bulvarı ve Beşparmak Caddesi'nin kesiştiği yolda, Şaziye Yılmaz yönetimindeki 06 BIZ 709 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle ambulans şarampole devrilirken, otomobil ise yol kenarına savruldu. Kazada, sürücüler Yılmaz, Cerit, ambulastaki sağlık görevlileri Tayfun Tekin, Merve Kızıl ile otomobildeki Yiğit Yılmaz ve Berrak Yılmaz yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne ve Ankara 'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.


- Ankara
Kaynak: DHA
otomobil , ankara , ambulans , çubuk , Güncel

Son Dakika Haberleri
16:59 Kıbrıs gazilerine 45 yıl sonra madalya ve beratları tevdi edildi
16:59 MTTB'den yaz okulu
16:59 Sarımsaklı Plajı'nda askeri tatbikat alanındaki şemsiyeler kaldırıldı
16:58 Güneydoğu'da bunaltıcı sıcaklar - DİYARBAKIR
16:58 Akar - Stoltenberg görüşmesi
16:58 Engelliler ve Kadın hakları komisyonu Sarıgöl'de toplandı
16:58 Samsun'da bir kişi garajda ölü bulundu