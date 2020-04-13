Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Çubuk'ta araç dezenfeksiyon tüneli açıldı

Çubuk Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında araç dezenfeksiyon tünelini hizmete soktu.

13.04.2020 12:52 | Son Güncelleme: 13.04.2020 13:10
Çubuk'ta araç dezenfeksiyon tüneli açıldı
Çubuk Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında araç dezenfeksiyon tünelini hizmete soktu.
Çubuk Belediye Başkan Yardımcısı Lokman Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışmaların aralıksız devam ettiğini ve hizmete aldıkları tünelde ilk olarak toplu taşıma araçların dezenfekte ettiklerini söyledi.
Araçların özel maddelerle tünelde dezenfekte edildiğini aktaran Kılıç, "Burada sadece toplu taşıma araçları değil ambulanslarla ilçeye giriş ve çıkış yapan vatandaşlarımızın özel araçları da dezenfekte edilecek. İnşallah bu tür tedbirlerle kısa zamanda bu virüsü yeneceğiz ve normal hayatımıza döneceğiz." diye konuştu.
İlçede tüm apartman ve evlerde de dezenfektan çalışmalarının sürdürüldüğünü hatırlatan Kılıç, vatandaşlara zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: AA

Etiketler: Çubuk Belediyesi, Çubuk, Araç, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler Haberler
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler
Eşiyle öpüşme pozunu paylaşan Pınar’dan ’Biraz edep’ diyen takipçisine tepki Haberler
Eşiyle öpüşme pozunu paylaşan Pınar'dan "Biraz edep" diyen takipçisine tepki
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz’dan ayrıldı Haberler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma yasağı görüşülecek Haberler
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma yasağı görüşülecek
Bomba iddia! Erdoğan, ’Şimdi zamanı değil’ diyerek istifa mektubunu yırttı Haberler
Bomba iddia! Erdoğan, "Şimdi zamanı değil" diyerek istifa mektubunu yırttı
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da ’Bitti’ denilen bölgede yeniden başladı Haberler
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da "Bitti" denilen bölgede yeniden başladı
Fransa’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bini geçti Haberler
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bini geçti
İkili arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Soylu’dan Erdoğan’a dikkat çeken sözler Haberler
İkili arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Soylu'dan Erdoğan'a dikkat çeken sözler
Haberler ›› Güncel ››Çubuk'ta araç dezenfeksiyon tüneli açıldı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:19: TEKİRDAĞ Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan besicinin hayvanlarını çaldılar - Haber 13:18: Antalya'da "Memleketim" şarkısıyla balkonlardan coşku seli yükseldi - Haber 13:18: Mamak'ta yeni hafta maske dağıtımı ile başladı - Haber 13:18: Adalet Bakanı Gül: "Bugüne kadar 14 hakim ve savcının testleri pozitif çıktı." - Haber 13:18: Adalet Bakanı Gül: "14 hakim ve savcı, 32 adliye, 79 cezaevi ve 34 Adli Tıp Kurumu personelinin... - Haber 13:14: Son dakika: 5 açık cezaevinde 17 hükümlüye koronavirüs teşhisi konuldu, bir kişi hayatını kaybetti - Haber 12:38: Buckingham Sarayı'nın karşısında güpegündüz cinsel ilişkiye giren çifte sosyal izolasyon uyarısı yapıldı - Haberler 11:58: Pınar Altuğ, eşini dudağından öptüğü pozunu paylaştığı için kendisine "Biraz edep" diyen takipçisine tepki gösterdi - Magazin