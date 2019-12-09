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Çubuk'ta "askıda ekmek" uygulaması

Çubuk ilçesinde bir bakkal yıl boyu sürdürdüğü askıda ekmek uygulaması ile ihtiyaç sahiplerinin para vermeden ekmek almasını sağlıyor.

09.12.2019 13:21 | Son Güncelleme: 09.12.2019 13:23
ilçesinde bir bakkal yıl boyu sürdürdüğü askıda ekmek uygulaması ile ihtiyaç sahiplerinin para vermeden ekmek almasını sağlıyor.
İlçede bakkal işleten, aynı zamanda Çubuk Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı olan Harun Yazıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "askıda ekmek" uygulamasını yaklaşık 3 yıl önce 'da yaşayan bir arkadaşının tavsiyesi ile başlattığını söyledi.
O günden bugüne hiç ara vermeden "askıda ekmek" uygulamasını devam ettirdiğini anlatan Yazıcı, şunları dile getirdi:
"Bu uygulama Osmanlı'dan gelen, geçmişi çok uzun yıllara dayanan bir gelenek aslında. Ama zamanla unutulmuş. İmecenin, yardımlaşmanın ve paylaşmanın yok olduğu bir zamanda yaşıyoruz. Bu nedenle günümüzde ekmek almakta zorlanan vatandaşlarımız olduğunu da biliyoruz. Bu tür vatandaşlarımızın sofralarına ekmek de olsa katkı vermeye niyet ettik ve o günden bugüne bu güzel geleneği yaşatıyoruz. Biz vesile oluyoruz ve bu uygulamaya yardım eden bir çok vatandaşımız da oluyor. İnşallah Rabbim onların yardımlarını da kabul eder. Vatandaşlarımız çok destek oluyorlar. Yaklaşık 3 yıldır hiçbir gün aksatmadan bu uygulamayı devam ettiriyoruz."
Yazıcı, günlük 40 ile 150 arasında ekmeğin askıda ihtiyaç sahiplerine ulaştığını aktardı.
Uygulamadan dolayı çok memnun kaldıklarını anlatan vatandaşlardan Hicaziye Güngör, uygulamanın diğer esnaflara da örnek olmasını diledi.
Askıda ekmek uygulamaya destek olan vatandaşlardan Hüseyin Şan ise "Diğer vatandaşlarımızın da esnaflarımızın da bu uygulamaya destek olmasını istiyoruz. Örnek bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Ayrıca 365 gün uygulanması çok daha güzel." diye konuştu.
Çubuk'ta

Harun Yazıcı, İstanbul, Çubuk, Güncel

Kaynak: AA


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