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Çubuk'ta cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de cadde ve sokaklar boş kaldı.

12.04.2020 15:50 | Son Güncelleme: 12.04.2020 16:47
Çubuk'ta cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
Ankara 'nın Çubuk ilçesinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de cadde ve sokaklar boş kaldı.
İlçenin en işlek noktalarından Atatürk, Kıbrıs , Şeyh Şamil, Sanayi ve Cengiz Topel caddeleri ile sokaklar, sokağa çıkma yasağının ardından sessizliğe büründü.
Boşalan meydan, ana cadde ve sokaklarda yalnızca Vefa Destek Grubu ekipleri ile polislerin olduğu gözlenirken, ilçenin cadde ve sokakları drone çekimleriyle havadan görüntülendi.

Kaynak: AA

Etiketler: Mustafa Kemal Atatürk, Kıbrıs, Ankara, Çubuk, Güncel
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