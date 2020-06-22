Çubuk'ta cephe yenileme projesi başlatılıyor

Çubuk Belediyesi, çarşıdaki binaların cephelerini 3 milyon liralık projeyle iyileştirecek.

22.06.2020 17:50 | Son Güncelleme: 22.06.2020 17:55
Çubuk Belediyesi, çarşıdaki binaların cephelerini 3 milyon liralık projeyle iyileştirecek.
Çubuk Belediyesinin hazırladığı Sokak Sağlıklaştırma ve Cephe İyileştirme Projesi destek almaya hak kazandı.
Çubuk Belediyesi tarafından ilçenin turizm potansiyelini artırmak, ekonomiyi canlandırmak köprü genişletme çalışmasıyla birlikte çarşının bütüncül durması için çarşıda bulunan yıpranmış ve silüeti bozulmuş yaklaşık 143 binanın cepheleri bu proje kapsamında yöresel mimariye uygun olarak yenilenecek. Fizibilite çalışmasının ardından projede ihaleye çıkılacak.
Belediye Başkanı Baki Demirbaş, çarşı merkezinde bulunan binaların güzel bir görünüme kavuşmaları için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile ortaklaşa yürüttükleri projenin turizme katkı sağlayacağını vurguladı.
İlçenin en eski çarşı merkezi cephe iyileştirme projesi ile bambaşka bir havaya bürüneceğini belirten Başkan Demirbaş, şunları kaydetti:
"Bilindiği üzere Atatürk Caddesi ve Murat Sokak'ta köprü genişletme ve ışıklandırma çalışmalarımızı tamamladık. Yine aynı bölgede olan Atatürk Caddesi, Kıbrıs Caddesi, 11. Sokak ile Çubuk Çayı arasında kalan 16 bin 800 metrekarelik yüzölçümüne sahip alanda kalan ilçenin çarşı merkezindeki yaklaşık 143 binanın da dış cephelerini 3 milyonluk bir projeyle yenileyeceğiz. Bu projenin 2 milyonluk kısmı Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hibe olarak verilirken, bir milyonluk kısmını ise öz kaynaklardan karşılayacağız. İlçemize değer katacak olan prestij projemizin ihalesini fizibilite çalışmasının ardından gerçekleştireceğiz. Şehrimizin estetiğini korumak ve görüntü kirliliğinin önüne geçmek amacıyla başlatacağımız çalışma sonucunda, dış cephesi eskiyen, sıvaları dökülen ve görüntü kirliliği oluşturan yüzlerce binamız artık yeni görünüme kavuşacak." Çubuk’ta cephe yenileme projesi başlatılıyor

Kaynak: AA

Etiketler: Çubuk Belediyesi, Atatürk Caddesi, Çubuk, Güncel, Haber

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